バレーボールの国内トップリーグ、大同生命SVリーグ、「PFUブルーキャッツ石川かほく」は、今シーズンを3位で終え、今週末から始まるプレーオフ・チャンピオンシップに出場します。6日開かれた会見で試合への意気込みを語りました。

細沼綾選手「ファイナルではこれまでやってきた集大成をコート上で体現していきたい。そして優勝目指して全員で戦っていく」

6日、都内で開かれた記者会見には、プレーオフに出場する8チームが臨み、初出場となるブルーキャッツからは、キャプテンの細沼綾選手が参加しました。

能登の方たちに近くで私たちのプレー、思いを届けられる

昨シーズンの10位から大きく躍進し、レギュラーシーズンを3位で終えたブルーキャッツ。細沼選手は会見で能登への思いも語りました。

ＰＦＵブルーキャッツ・細沼綾選手「能登半島地震が発生してから、私たちは、がんばろう能登・がんばろう石川のスローガンを掲げてこれまで活動してきたが、チャンピオンシップホーム開催ということで、能登の方たちにも近くで私たちのプレーや思いを届けられると思うのでそれが何より嬉しい」

プレーオフ準々決勝は11日から、かほく市の「とり野菜みそブルーキャッツアリーナ」で行われます。