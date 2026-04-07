春の味覚がお目見えです。タケノコの出荷が石川県内トップを切って小松市で始まりました。

2026年は表年にあたり豊作が見込めそうです。

小松市東山町のJA小松市 東山たけのこ集出荷場には、6日夕方から生産者がその日の朝に収穫したばかりの新鮮なタケノコを次々と運び込み、JAの職員らが大きさや品質などで選別していきました。

タケノコの生育期にあたる去年夏場の猛暑の影響が心配されましたが、年明け以降は気温も安定し出来栄えは上々だということです。

生産者「今年は表年、期待してください」

JA小松市・東山たけのこ部会 山本哲也 部会長「やっとタケノコが始まったなという感じです。心わくわくしています。今年は表年ということですので、皆さん、期待してください」

2026年は収穫量の多い表年にあたるため、JA小松市では裏年だった2025年の9トンを大きく上回る、およそ25トンの出荷を見込んでいるということです。

出荷された旬の初物は早速7日、県内のスーパーなどで店頭に並びました。

およそ100年の歴史があるタケノコの産地・小松市東山町では19軒の生産者が栽培に励んでいて、出荷作業は来月上旬まで続きます。