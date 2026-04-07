青木瀬令奈、愛犬が亡くなったことを報告「たくさんありがとう」「そばにいれなくてごめんね」１４年間の思い出を明かす

女子プロゴルファーの青木瀬令奈（リシャール・ミル）が７日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬が亡くなったことを報告した。

青木は「よもぎ 生まれてきてくれて 出会ってくれて ありがとう 今日旅立ちました」と書き出した。続けて、「出会った日 抱きかかえて帰ったのを 今でも覚えています」「辛かった時期に 誰にも言えないことを 隣でいつも話を聞いてもらってたのが よもぎでした」と思い出を振り返り、「１４年間 たくさんありがとう そばにいれなくてごめんね」と言葉を続けた。

さらに、「愛情表現が突撃型で激しくて 食いしん坊のあなたが とってもだいすきです。」「私のバーディの数だけおやつもらってたから これからもたくさんとるから見ててね」「またいつか一緒に 駅までランニングしようね」「ゆっくり休んでね。 本当にありがとう！！！」と記し、愛犬「よもぎ」の写真の数々を並べて投稿した。

この投稿には「ご冥福をお祈りいたします」「突然のお別れ悲しいですね」「１４年、長生きしてくれましたね」「よもぎさんありがとう」「ずっと近くで応援してくれているはずです！」「昔、試合の時によもぎの話聞いてたのを思い出したよ」「よもぎちゃんの分まで、せれにゃんの応援させてくださいね」と言ったコメントが寄せられている。