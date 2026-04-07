紗栄子が経営の牧場、桜並木が「めちゃんこ見事に綺麗」と反響 動画公開「紗栄子さんも桜もキレイです」の声
タレント・実業家の紗栄子が、7日までに自身のインスタグラムを更新し、自身が経営する牧場「NASU FARM VILLAGE」（栃木県大田原市）の桜を紹介した。
【動画】紗栄子、見事な牧場の桜を紹介
「今日の@nasufarmvillage の桜は8分咲きくらい 今週が1番見頃です」と、桜並木を歩く自撮り動画を添えて報告した。
ファンからは「素敵〜」「紗栄子さんのファームだからこんなに咲きそろうのか？めちゃんこ見事に綺麗」「紗栄子さんも桜もキレイです」「ホント皆さんに見て頂きたい 別格の桜なんです」「行ってみたいです」など、多数の声が寄せられている。
【動画】紗栄子、見事な牧場の桜を紹介
「今日の@nasufarmvillage の桜は8分咲きくらい 今週が1番見頃です」と、桜並木を歩く自撮り動画を添えて報告した。
ファンからは「素敵〜」「紗栄子さんのファームだからこんなに咲きそろうのか？めちゃんこ見事に綺麗」「紗栄子さんも桜もキレイです」「ホント皆さんに見て頂きたい 別格の桜なんです」「行ってみたいです」など、多数の声が寄せられている。