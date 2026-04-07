チャイナドレス姿での「瓦割り」で一躍注目を集めた、フリーアナウンサーの堀江聖夏（ほりえみな）さんが、自身のＳＮＳを更新。右腕を骨折後、筋トレを再開したことを報告しました。

【写真を見る】【堀江聖夏】板割りで右腕骨折 手術から1か月 「無理のない範囲で筋トレを再開します」





今年2月末、堀江さんはインスタグラムに「Itawari」と綴り、痛そうに右手を抑える堀江さんの姿が動画で投稿されていました。

その後、自身のＸでは「【ご報告】日本一強いアナウンサー。板で痛がる。板割で尺骨遠位端骨折しました。 」と、報告。3月初旬に手術したことを明かしていました。









堀江さんは、最新の投稿で「骨折から早1ヶ月」と投稿。続けて「運動は一応していたのですが（やってたんかーい。笑） かなりゆるゆるだったので、4月に入ったこともあり 無理のない範囲で筋トレを再開します」というコメントと共に、スポーツジムでトレーニングウェアを着て微笑む自身の姿を投稿。









「(右手はまだダンベルは持たないです！)」と、骨折した右手は万全とはいかないようですが、ベンチプレスを持ち上げようとする写真を投稿。









「とても大事な撮影があるので それに向けて体をしっかり引き締めていくぞ〜！」と、近々行われる新たな撮影の仕事に向けて奮闘していることを報告しました。









【担当：芸能情報ステーション】