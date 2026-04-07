お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえ（50）が6日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。大悟の育児について苦言を呈した。

番組のテーマは「大悟とママ友になろうSP」と題し、育児に奮闘する女性タレントや芸人が出演し、子育てや夫婦関係で使った領収書を提出した。

キンタロー。は絵本の領収書を見せ、「外資系エリートに育って欲しい」と夢を見るも、くわばたは「生まれたときは英語をいっぱい聞かせたら、DVDなり、耳でテープでってやるけど、結局できへんわけ。ほんで結局もうめっちゃアホやもん」とぶっちゃけてスタジオを爆笑させた。

キンタロー。は大悟に「読み聞かせとかは？大悟さん」と質問すると、大悟は「会ってない。子どもがちっちゃい頃に。あんまり」と答えた。

ここでくわばたに火がつき「そうなのよ。芸人さんってほんっとそう！ 全然！ よう今まで離婚せえへんかったと思う。奥さんが偉い。私はそれ本気で思ってます」と大悟に苦言を呈し、さらにスタジオを笑わせた。

くわばたは「今娘さんが将来何になりたいって言ってるかは知ってる？」と聞くと、大悟は「いや…あ〜んま知らん」と歯切れ悪く答えた。

くわばたは食い気味で「親子の会話あるんですか」と聞き、大沢あかねも「家帰ってます？」と質問攻めをした。

大悟は「待って待って待って」と苦笑いし「うちの嫁に離婚か何かで雇われた弁護士ですか？」と返した。「今は結構後悔してます。あの頃に戻れば、もっと家帰っとけばよかったなと思いますよ」と本音を吐露した。