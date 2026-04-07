親友が拷問を受けている… 魔法使いの存在がバレた恐ろしすぎる理由／WITCHRIV
『WITCHRIV』（はくり/集英社）第5回【全9回】
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魔法使いが人間に迫害され、魔法を危険視する組織「魔法監視局」が目を光らせる世界。魔法使いの少女・ノナも魔法使いである素性を隠し、母と共に人間社会を生きてきた。しかしノナには、魔法使いの自分を受け入れてくれた親友・ロヴィがいる。「ロヴィは他の人と違う」「誰にも見られないようにしているから大丈夫」…そう思ってきたノナだったが、小さな優しさから使った魔法は、ある日ノナの運命を大きく覆す――。4月3日に第2巻発売の巨弾ダークファンタジー『WITCHRIV』をお届けします。
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魔法使いが人間に迫害され、魔法を危険視する組織「魔法監視局」が目を光らせる世界。魔法使いの少女・ノナも魔法使いである素性を隠し、母と共に人間社会を生きてきた。しかしノナには、魔法使いの自分を受け入れてくれた親友・ロヴィがいる。「ロヴィは他の人と違う」「誰にも見られないようにしているから大丈夫」…そう思ってきたノナだったが、小さな優しさから使った魔法は、ある日ノナの運命を大きく覆す――。4月3日に第2巻発売の巨弾ダークファンタジー『WITCHRIV』をお届けします。