【ハッピーセット】サンリオ＆トミカ登場 キティ着せ替えやハンバーガーカーも
ハンバーガーチェーンのマクドナルドは4月10日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」のおもちゃを期間限定で展開する。
今回のおもちゃは、第1弾（4月10日〜4月23日）、第2弾（4月24日〜5月7日）の2回に分けて登場。それぞれ8種類に加え、シークレット1種を含む全9種類を取りそろえる。さらに第3弾（5月8日〜）では、第1弾・第2弾で登場したおもちゃの中からいずれか1つを提供する。
いずれも数量限定で、なくなり次第終了。おもちゃはランダム配布となり、種類を選ぶことはできない。■ハッピーセットとは
「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニューで、メイン・サイド・ドリンクに加え、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）が付く人気商品。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。
ハッピーセット
日本マクドナルドでは、子どもの発達支援の専門家とともに、成長をサポートするテーマに基づいたおもちゃの開発に取り組んでいる。■サンリオキャラクターズのおもちゃ
今回の「サンリオキャラクターズ」とのコラボでは、それぞれのキャラクターの“好きなこと”や“得意なこと”“夢”にフォーカスしたおもちゃを展開する。
さらに、おもちゃの箱にあるQRコードをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのゲーム「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」を楽しむことができる。
◆第1弾（4月10日〜4月23日）
・ハローキティ きせかえフィギュア
ドレスやマクドナルドクルーユニフォームのシールを貼って着せ替え遊びが楽しめる。
ハローキティ きせかえフィギュア
・ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア
おしりを左右に動かして遊べる。押して走らせると、粘土などに模様をつけることも可能。
・クロミ ケータイ型キーリング
クロミの顔部分を開くとケータイ型の小物入れになり、かばんなどに付けて持ち歩くことができるフィギュア型キーリングのおもちゃ。シールでデコレーションも楽しめる。
・リトルツインスターズ ゆめかわメモケース
左右に揺れるケースの中にメモシートが2枚入っており、手紙などを書くことができる。
◆第2弾（4月24日〜5月7日）
・ポチャッコ スケボーフィギュア
押すとスケボーに乗って前進する仕掛け。キャラクターは取り外し可能。
・シナモロール くるくるスイーツケース
スイーツ部分を外すと小物入れとして使用可能。中には“みるく”のカトラリー置き入り（カトラリーは付属しない）。
・マイメロディ パフューム型ペンスタンド
ペン立てとして使えるほか、シールでデコレーションも楽しめる。
・こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー
ご飯を詰めて押すと、こぎみゅん型のおにぎりが作れる。
・ひみつのおもちゃ1種
◆第3弾（5月8日〜）
第1弾・第2弾の全9種の中からいずれか1つを提供。
※品切れ時は過去のおもちゃを提供する場合あり
※種類は選べない
トミカでは、はたらくクルマやレーシングカー、マクドナルドオリジナル車両など、多彩なミニカーをラインアップする。
◆第1弾（4月10日〜4月23日）
・トヨタ タウンエース ハンバーガーカー
荷台のハンバーガーは取り外し可能。
トヨタ タウンエース ハンバーガーカー
・日野 はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）
はしごを回転・可動させて遊べる。
・GR GT3
新型レーシングカーのミニカー。※開発車両のため仕様が異なる場合あり
・日産 スカイライン パトロールカー
トランクの開閉が可能。
◆第2弾（4月24日〜5月7日）
・日野プロフィア メガロドン搬送車
巨大サメを運ぶトラック。サメは左右に動かせる。
・マクドナルド ハッピーセットバス
レバー操作で屋根からハッピーセットボックスが出現するギミック付き。
・トヨタ ダイナ レッカー車
荷台のアームをおろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走らせることができる。
・日産 NV350 キャラバン 救急車
後部ドアが開き、救急車内部のデザインを見ることができる。
・ひみつのおもちゃ1種
◆第3弾（5月8日〜）
第1弾・第2弾の全9種からランダムで1種提供。
※品切れ時は代替品となる場合あり
※種類は選べない
4月11日・12日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」購入者に「トミカスペシャルDVD2026」を、同「サンリオキャラクターズ」購入者にコラボシールを配布。
さらに4月25日・26日には、ハッピーセット「トミカ」購入者に「プレイングシート＆GRポスター」、同「サンリオキャラクターズ」購入者に「ポムポムプリン30周年シール」を数量限定でプレゼントする。
なお、4月10日から、McCaféとサンリオキャラクターズのコラボレーションドリンク2種も販売を開始する。ラインアップは「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」と「ハローキティのジューシーいちごスムージー」。
■権利表記
【トミカ】
(C)ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標。
【サンリオキャラクターズ】
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342
【スイカゲーム】
(C)2021 Aladdin X Inc. スイカゲームはAladdin X 株式会社の登録商標。