【ハッピーセット】サンリオ＆トミカ登場　キティ着せ替えやハンバーガーカーも

ハンバーガーチェーンのマクドナルドは4月10日から、子ども向けメニュー「ハッピーセット」において、「サンリオキャラクターズ」と「トミカ」のおもちゃを期間限定で展開する。

今回のおもちゃは、第1弾（4月10日〜4月23日）、第2弾（4月24日〜5月7日）の2回に分けて登場。それぞれ8種類に加え、シークレット1種を含む全9種類を取りそろえる。さらに第3弾（5月8日〜）では、第1弾・第2弾で登場したおもちゃの中からいずれか1つを提供する。

いずれも数量限定で、なくなり次第終了。おもちゃはランダム配布となり、種類を選ぶことはできない。

■ハッピーセットとは

「ハッピーセット」は1987年に誕生した子ども向けメニューで、メイン・サイド・ドリンクに加え、おもちゃ（または絵本・図鑑・マンガ）が付く人気商品。店頭価格は税込510円からで、デリバリーや一部店舗では価格が異なる。

ハッピーセット

日本マクドナルドでは、子どもの発達支援の専門家とともに、成長をサポートするテーマに基づいたおもちゃの開発に取り組んでいる。

■サンリオキャラクターズのおもちゃ

今回の「サンリオキャラクターズ」とのコラボでは、それぞれのキャラクターの“好きなこと”や“得意なこと”“夢”にフォーカスしたおもちゃを展開する。

さらに、おもちゃの箱にあるQRコードをスマートフォンで読み込むと、ハッピーセットオリジナルのゲーム「サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム」を楽しむことができる。

◆第1弾（4月10日〜4月23日）

・ハローキティ きせかえフィギュア

ドレスやマクドナルドクルーユニフォームのシールを貼って着せ替え遊びが楽しめる。

ハローキティ きせかえフィギュア

・ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア

おしりを左右に動かして遊べる。押して走らせると、粘土などに模様をつけることも可能。

・クロミ ケータイ型キーリング

クロミの顔部分を開くとケータイ型の小物入れになり、かばんなどに付けて持ち歩くことができるフィギュア型キーリングのおもちゃ。シールでデコレーションも楽しめる。

・リトルツインスターズ ゆめかわメモケース

左右に揺れるケースの中にメモシートが2枚入っており、手紙などを書くことができる。

◆第2弾（4月24日〜5月7日）

・ポチャッコ スケボーフィギュア

押すとスケボーに乗って前進する仕掛け。キャラクターは取り外し可能。

・シナモロール くるくるスイーツケース

スイーツ部分を外すと小物入れとして使用可能。中には“みるく”のカトラリー置き入り（カトラリーは付属しない）。

・マイメロディ パフューム型ペンスタンド

ペン立てとして使えるほか、シールでデコレーションも楽しめる。

・こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー

ご飯を詰めて押すと、こぎみゅん型のおにぎりが作れる。

・ひみつのおもちゃ1種

◆第3弾（5月8日〜）

第1弾・第2弾の全9種の中からいずれか1つを提供。

※品切れ時は過去のおもちゃを提供する場合あり

※種類は選べない

■トミカのおもちゃ

トミカでは、はたらくクルマやレーシングカー、マクドナルドオリジナル車両など、多彩なミニカーをラインアップする。

◆第1弾（4月10日〜4月23日）

・トヨタ タウンエース ハンバーガーカー

荷台のハンバーガーは取り外し可能。

トヨタ タウンエース ハンバーガーカー

・日野 はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）

はしごを回転・可動させて遊べる。

・GR GT3

新型レーシングカーのミニカー。※開発車両のため仕様が異なる場合あり

・日産 スカイライン パトロールカー

トランクの開閉が可能。

◆第2弾（4月24日〜5月7日）

・日野プロフィア メガロドン搬送車

巨大サメを運ぶトラック。サメは左右に動かせる。

・マクドナルド ハッピーセットバス

レバー操作で屋根からハッピーセットボックスが出現するギミック付き。

・トヨタ ダイナ レッカー車

荷台のアームをおろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走らせることができる。

・日産 NV350 キャラバン 救急車

後部ドアが開き、救急車内部のデザインを見ることができる。

・ひみつのおもちゃ1種

◆第3弾（5月8日〜）

第1弾・第2弾の全9種からランダムで1種提供。

※品切れ時は代替品となる場合あり

※種類は選べない

■週末限定プレゼントも実施

4月11日・12日の2日間は、ハッピーセット「トミカ」購入者に「トミカスペシャルDVD2026」を、同「サンリオキャラクターズ」購入者にコラボシールを配布。

さらに4月25日・26日には、ハッピーセット「トミカ」購入者に「プレイングシート＆GRポスター」、同「サンリオキャラクターズ」購入者に「ポムポムプリン30周年シール」を数量限定でプレゼントする。

なお、4月10日から、McCaféとサンリオキャラクターズのコラボレーションドリンク2種も販売を開始する。ラインアップは「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」と「ハローキティのジューシーいちごスムージー」。

■権利表記

【トミカ】

(C)ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標。

【サンリオキャラクターズ】

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663342

【スイカゲーム】

(C)2021 Aladdin X Inc. スイカゲームはAladdin X 株式会社の登録商標。