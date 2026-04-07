2児の母・西山茉希、入学式前夜「好みの違う2人へのエール飯」公開「手が込んでる」「別々のもの作るの凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/07】モデルの西山茉希が4月7日、自身のInstagramを更新。子どもたちのために作った料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「別々のもの作るの凄い」入学式前夜の子どもたちへのエール飯
西山は「＃新学期スタート」のハッシュタグとともに、「好みの違う2人へのエール飯」とつづり、入学式前夜の夕飯を披露。それぞれがカレーとオムライスが好きということで、クリームソースのオムライスと、えのきやコーンの入ったカレーを作る様子やできあがった料理を公開している。また、子どもたちに向け「大人が思うよりもっときっと、心構えて冒険する入り口 どんな日があってもいい。母からは一日の労いと明日へのエールを送り隊」とメッセージもつづっている。
この投稿は「元気100倍」「母の愛あったかい」「両方とも美味しそう」「最高のお母さん」「手が込んでる」「別々のもの作るの凄い」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児のママモデル「別々のもの作るの凄い」入学式前夜の子どもたちへのエール飯
◆ 西山茉希、子どもたちのために作った「エール飯」披露
西山は「＃新学期スタート」のハッシュタグとともに、「好みの違う2人へのエール飯」とつづり、入学式前夜の夕飯を披露。それぞれがカレーとオムライスが好きということで、クリームソースのオムライスと、えのきやコーンの入ったカレーを作る様子やできあがった料理を公開している。また、子どもたちに向け「大人が思うよりもっときっと、心構えて冒険する入り口 どんな日があってもいい。母からは一日の労いと明日へのエールを送り隊」とメッセージもつづっている。
◆ 西山茉希の投稿に反響
この投稿は「元気100倍」「母の愛あったかい」「両方とも美味しそう」「最高のお母さん」「手が込んでる」「別々のもの作るの凄い」など反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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