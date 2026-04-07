『アサヒ 十六茶』全国8か所の祭りと連動「日本全国16チャーーージ祭り!!」 / 発表会にはあのさん登場

アサヒ飲料は4月7日、「日本全国16チャーーージ祭り!!」発表会を開催し、2026年夏に向けた『アサヒ 十六茶』の新たなプロモーション施策を発表した。全国各地の祭りと連動し、十六茶の魅力を体験できるキャンペーンを展開する。発表会にはCMで楽曲を歌うあのさん、タレントのユージさんが登壇し、トークセッションや企画イベントが行われた。

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会のMCを務めたユージさん

〈全国の祭りと連動した夏キャンペーン〉

本キャンペーンは、昨年実施した「日本全国 十六茶差し入れ大作戦」を発展させた施策として実施される。日本各地の祭りが古くから人々の健康や幸福を願って開催されてきた文化であることに着目し、「16種類の素材」を使用した十六茶のコンセプトと重ね合わせて企画された。

2026年は全国8か所の代表的な祭りと連携して十六茶を提供するほか、観覧席などが当たるキャンペーンも展開。暑い季節を盛り上げながら、日本全国へ“16チャーーージ”を届けていくという。

〈ブランド戦略と商品展開〉

発表会では、アサヒ飲料担当者の高橋徹氏よりブランド戦略も説明された。

十六茶は「カフェインゼロ」「16素材配合」という価値をコミュニケーションメッセージとして発信しており、2025年1〜8月は前年比111%の販売実績を記録。幅広い層から支持を集めているという。

2026年も同メッセージを継続し、パッケージや販促活動を通じてブランド価値の浸透を図る。また5月には新商品の『アサヒ 十六茶 ルイボスブレンド』も発売予定だ。

アサヒ飲料・高橋徹氏

〈あのさんが登壇、クイズに挑戦〉

イベント後半には、CM楽曲を担当するあのさんが浴衣姿で登場した。あのさんは武道館での自身のライブの後も十六茶を飲んだという。

また、夏のテーマにちなみ祭りへの思いを聞かれると、「花火が大好きなので花火大会に行きたい。お祭りの屋台でイカ焼きも食べたい」と夏への期待を語った。

会場では「日本全国16チャーーージ祭り!!」にちなんだクイズ企画も実施。あのさんが全国の祭りに関する問題に挑戦し、イベントは終始和やかな雰囲気に包まれた。

「日本全国16チャーーージ祭り!!」発表会

マーケティング本部無糖茶グループ･グループリーダーの川上隆之氏は、「お茶全体のトレンドとして、飲みやすさ･カフェイン0･健康の3つがあり、『十六茶』はこれにピッタリ。あのさんのCMなども通して、全世代に更に訴求していきたい」と語った。

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