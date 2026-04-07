破水、緊急出産した妻に「10kg痩せろ」発言で炎上　韓国俳優が妻への“スパルタ”スタンスを崩さないワケ

俳優のチェ・ソンウクが、妻で女優のキム・ジヘに対し、相変わらず厳格な態度を見せた。

キム・ジヘは4月7日、自身のSNSに「はい、私のお腹はまだポッコリしています」という言葉とともに、短い動画を投稿した。

【画像】キム・ジヘ、双子妊娠中の痛々しい傷

公開された動画には、キム・ジヘが夫とともに、最近自分たちに向けられている世論について会話を交わす様子が収められている。

今回の投稿に先立ち、チェ・ソンウクは出産して間もない妻に「痩せろ」と強要するような発言をしたことで炎上。これを受け、キム・ジヘは動画の中で夫に対し「ねえ、私に10kg痩せろって言って凄く叩かれたけど、今はどんな心境？」「公共の敵になっちゃったけど、考えは変わった？」と問いかけた。

しかし、チェ・ソンウクの回答は断固としたものだった。彼は「悪口（バッシング）には慣れている」と淡々とした反応を見せ、キム・ジヘが「もう少し減らさなくてもいいという気持ちはないの？」と聞くと、「ダメだ、痩せろ！」と従来のスタンスを崩さなかった。続けて「スリムな時が綺麗だから言ってるんだ」と、独自の美意識を付け加えている。

（画像＝キム・ジヘInstagram）

（写真＝チェ・ソンウクInstagram）

さらに、キム・ジヘが「今のお腹はどう？」と尋ねると、彼は「ポッコリしてるね」と答え、笑いを誘った。

2019年に結婚したキム・ジヘとチェ・ソンウク夫妻は、不妊を乗り越えて妊娠に成功し、昨年9月に双子を授かった。当時、キム・ジヘは前期破水により緊急帝王切開手術を受けたことを明かし、多くの人々から祝福を受けていた。