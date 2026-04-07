カルマ「数年ぶりに」髪バッサリで雰囲気一変「爽やかでいい」「小顔が際立ってる」の声
【モデルプレス＝2026/04/07】YouTuberから役者へ転身したカルマが4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題となっている。
【写真】YouTuberから俳優転身30歳「数年ぶりに」髪バッサリで雰囲気一変
カルマは「数年ぶりに髪の毛バッサリいきました〜 ビックリした？？」とつづり、写真を投稿。肩ほどまであった髪をバッサリと切り、爽やかに整えられた新しいヘアスタイルを公開した。
この投稿には「爽やかでいい」「小顔が際立ってる」「どんな髪型でもイケメン」「すごく似合ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】YouTuberから俳優転身30歳「数年ぶりに」髪バッサリで雰囲気一変
◆カルマ、髪の毛バッサリの新ビジュ披露
カルマは「数年ぶりに髪の毛バッサリいきました〜 ビックリした？？」とつづり、写真を投稿。肩ほどまであった髪をバッサリと切り、爽やかに整えられた新しいヘアスタイルを公開した。
◆カルマの投稿に反響
この投稿には「爽やかでいい」「小顔が際立ってる」「どんな髪型でもイケメン」「すごく似合ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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