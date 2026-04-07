ウェーブ、アクションフィギュア「進械研 テッカマンブレード」を4月13日に出荷開始
【進械研 テッカマンブレード】 4月13日 出荷開始 価格：19,800円
ウェーブは、アクションフィギュア「進械研 テッカマンブレード」を4月13日に出荷を開始する。価格は19,800円。
本商品はTVアニメ「宇宙の騎士テッカマンブレード」より、主人公・Dボウイが変身する「テッカマンブレード」をアクションフィギュア化したもの。
特徴的な外観は、現代的なディテールを追加しつつ再現され、各部関節も広い可動範囲を備えている。一部パーツにダイキャスト合金が使用され、手に取った時の重量感も魅力となっている。
オプションパーツとしてテックランサーやテックシールド、テックワイヤーなどが付属。テックシールドは腰の後ろおよび左前腕部に装着することができ、テックワイヤーは金属線になっているため、自由に曲げて表情を付けることができる。
肩アーマー内部にLED発光ユニットを搭載し、必殺技「ボルテッカ」発射状態も再現することができる。さらにペガスをイメージしたスタンドが付属するため、ハイコートボルテッカも再現可能。
【出荷案内】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) April 7, 2026
進械研 テッカマンブレードは4月13日（月）出荷となります。※店頭に製品が並ぶのは1～2日後になります。#ウェーブ #進械研 #宇宙の騎士テッカマンブレード
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