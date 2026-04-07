【1位〜6位】4月8日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蠍座 総合運：★★★★★

願ってもない話が舞い込んできたり、努力してきたことで目標を達成できたりと「やった！」と言いたくなる出来事が重なりそうな運気。この運気を生かすポイントは、気品。しぐさや姿勢など、いつ誰に見られてもいいように心がけて。



恋愛運

恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。



金運

落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。なににどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！



ラッキーアイテム：折り畳み傘



ラッキーカラー：オリーブグリーン 恋愛運恋の進展を実感できたり「愛されているんだな」と、喜びを噛みしめることができたりしそうな日！あなたからそっとボディタッチをするのが、運気を生かすコツです。印象をより魅力的にするためにも、手先や指先のケアを忘れずに。金運落ち着いて鋭くお金について考えられて、上手にお金を使ったり動かしたりできる、そんなすばらしい金運に恵まれる1日です。なににどのように使うのかを考えてから1日をスタートさせると、お金をグンと殖やすことができそう！ラッキーアイテム：折り畳み傘ラッキーカラー：オリーブグリーン

【2位】牡羊座 総合運：★★★★★

もともと持っている魅力が、自分で思っている何倍も輝く日です。以前からよく褒められる部分には、自信を持って◎。そして、その部分をどんどん前面に出していきましょう。また、人を褒めるのも運気をさらにアップさせる秘訣。



恋愛運

恋でモヤモヤすることがあったら、友だちや親しい同僚に話してみて。今日は、自分では気づかなかったことを教えてもらえるでしょう！心から納得できなくても、試しに言われたことを取り入れてみると、恋が順調に進みやすくなります。



金運

今ではなく、将来お金とよりよい関係を築くにはどうすべきか、それを考えてみると、稼ぎ方についても使い方についても的確な判断ができる運気です。気づいたことや計画を手書きで書き出してみるのがオススメ。



ラッキーアイテム：活動量計



ラッキーカラー：ターコイズブルー

【3位】射手座 総合運：★★★★☆

「力になりたい」「喜んでほしい」という気持ちが、今日は自然に湧いてきそうです。実際に行動に移すと、充実感や幸福感が深まるだけでなく、大切な人たちとの絆も強くなるはず。なかなか会えない人に連絡してみるのも〇。



恋愛運

言いたいことを自由に発言したり、ちょっとしたワガママを言ったり。そんな行動が、あなたの輝きと人気をグンとアップさせる恋愛運です。「勝手かな…」と思うお願いこそ、相手の目を見て言葉にするといいでしょう。



金運

これまでに身につけてきたお金に関する実力を、しっかりと発揮できる日です。投資なら投資、節約なら節約、オークションならオークションなどの｢これが一番上手にできる！｣と、思えるものに時間とエネルギーを使うといいでしょう。



ラッキーアイテム：ガイドブック



ラッキーカラー：トマトレッド

【4位】魚座 総合運：★★★★☆

老若男女、さまざまな人からうれしい言葉をかけてもらえそうな日。また、あなたも人を喜ばせることができて、幸せを注ぎあうコミュニケーションが生まれるでしょう。感謝を伝えるときには、それまでよりも大きな笑顔を見せると◎。



恋愛運

相手が言ってほしいこと、してほしいことを瞬時に判断できる恋愛運。恋人や好きな人でも、出会った相手でも、あなたに心をギュッと掴まれるのを感じるはず。「指先の動きを上品に」と心がけると、さらに輝きが増していきます！



金運

今まで｢ここは節約できない｣｢ここは切り詰めたくない｣と思っていた部分で、無理なく節約する方法を思いつきそう！そのきっかけは、誰かとの楽しいおしゃべり。お金とはまったく関係ない話題のときに、ピンとひらめきそうです。



ラッキーアイテム：スマホグッズ



ラッキーカラー：チャコールグレイ

【5位】獅子座 総合運：★★★☆☆

自分から挨拶をしたり、早めに準備を整えたりと、先手で動くと物事がスムーズに進む日です。どうなるかわからないことに対しても「こうなってほしい」と願うとおりになる前提で考えることが、運気アップの秘訣です。



恋愛運

今日は「すぐにでも行動したい」という衝動に駆られるかもしれません。ただ、そこで立ち止まって慎重になることで、恋を望んでいる方向へと動かしていける運気です。また、出会いは誠実さを最大のポイントにして、相手を観察して。



金運

抑えられる出費をきちんと抑えて、お金との付きあい方をワンランクアップさせることができる日です。引き落としで支払っているものや家賃など、｢変えられない｣と思ってきた部分にこそ目を向け、情報収集をしてみてください。



ラッキーアイテム：アンティークトイ



ラッキーカラー：コーラルピンク

【6位】天秤座 総合運：★★★☆☆

静かにあれこれと考えを巡らせていると、どんどん頭が冴えてくる日です。人との連絡は控えて、ひとりで過ごす時間を作るのがオススメ。読んだことのないジャンルの本や、普段は観ない映画などを楽しんでみて。



恋愛運

そんなつもりはなくても、あなたの言葉が皮肉や嫌味として伝わってしまう可能性がある恋愛運。盛り上がりそうな冗談や笑い話も、今日は控えるのがよさそう。片思いの相手とは距離を置いて。恋人への連絡は、軽い挨拶だけでもOK。



金運

運用や投資について｢これ以上の方法はない｣と、思うほどのアイディアが浮かぶかもしれません。しかし今日は、重要なリスクが見えていないのかも。じっくり検討するつもりでいると〇。ただ、節約のアイデアは早速試すとgood。



ラッキーアイテム：ボールペン



ラッキーカラー：レモンイエロー