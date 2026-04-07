お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が都内で７日、クリエイティブ分野の人材などを育成する専門スクール「バンタン」の入学式にサプライズゲストとして出席した。

粗品は、どよめきと拍手が巻き起こる中、新入生、約２３００人に向かって「必ず。きょうの期待と希望に満ちた純度の高い自分の気持ちに救われる時が来ます」と切り出した。

続けて、「自分の好きなこと、好きなものを好きであればあるほど、必ず、しんどくなります。そして、ほとんどの人が挫折を経験することになります。きょうのこと、思い出してほしいです。こだわりを持って、ぜひ突き詰めていってほしいなと思います。突き詰めてください。丁寧に。もう全力で突き詰めていってほしいです」と語りかけた。

さらに、「目の前に立ちはだかる理不尽を、自分の『好き』という熱量だけで超えていけるやつだけが成功します。いいですか？そして、その熱量が最高潮に高まっている瞬間、後にも先にも、１００年の人生の中で、きょう、２０２６年４月７日の本日です。必ずきょうの期待と希望に満ちた純度の高い自分の気持ちに救われる時が来ますので。何かあったら皆さん、きょうのこの瞬間を思い出してください。ご入学、おめでとうございます」と全力のエールを送っていた。