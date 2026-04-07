俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が、雰囲気がガラリと変わった最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】“体重10kg減”本田望結のイメチェンショット（複数カット）

これまでもInstagramで、「え、本人？すげー大人っぽい」「雰囲気すごく変わるけど、これはこれで良い感じ！」と驚きの声が寄せられた“激変”ショットや、「まさに氷上の天使！」「やっぱスケートしてる時が1番やね!!」など反響を集めたスケートリンクで優雅にポーズを決める動画などを投稿していた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日には、「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！かんぱーーい」と体の変化についても明かし、話題となっていた。

“激変”イメチェンショットに反響

2026年4月6日にはXを更新し、「レイヤーカットお願いしましたっ」とヘアカット後の写真を添えてイメチェンしたことを報告。さらにInstagramでも「みんなのところは咲いていますか」と桜の絵文字を付けてコメントし、街中でカメラを見つめポーズを決める様子やドアップの写真などを披露した。

本田の大人っぽい雰囲気が印象的なイメチェンショットに、ファンからは「可愛すぎ〜」「めっちゃ痩せましたねー」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）