ラトビアのガレージ楽器メーカーErica Synthsが、DIY組み立てタイプのリズムマシンキット「Konstrukt-8」をリリースしました。

ユーロラックとの合わせ技もOK

Image: Erica Synths

Konstrukt-8には8つのモジュールがあり、それぞれに詳細なガイドが付属しているので、組み立てはそれほどたいへんではありません。

音源はアナログで、キック、スネア、ハイハット、FMドラムの4パート。特にハイハットは6つの不協和音の矩形波オシレーターを混合。フィルターなどを駆使して、金属的なパーカッションサウンドなど、かなりクセのある音色加工が可能です。

またFMドラムは2オシレーターで、キック、タム、ベル、シンバルなど、さまざまなパートのサウンドに加工できます。ミキサー部のディストーションのほか、2種類のエフェクト（アナログディレイとコンプ）も搭載しており、音作りの幅は広そうです。

Image: Erica Synths

各モジュールはCVを経由して、ユーロラックと組み合わせて使うことも可能です。発展性が高いので、モジュラーシンセなどと併用すると、さらに面白い音が出せそうですね。

価格はモジュールのみのケースなしセットが490ユーロ（約9万円）、ケース付きセットが615ユーロ（約11万3000円）です。

Source: Erica Synths