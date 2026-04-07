昨年日本代表デビューの26歳FWはなぜドイツで出番がないのか。独メディアが伝えた現状「指揮官は…」
ドイツ１部ザンクトパウリの原大智の現状を現地メディアが報じている。
昨季、E-１選手権で日本代表に初選出された26歳のFWは、今冬に京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍。加入直後の現地２月３日に開催されたDFBポカールの準々決勝・レバークーゼン戦でいきなり新天地デビューを飾った。
しかしその後はほとんど出場機会なく、今季ここまで公式戦の出場はわずか３試合。プレータイムは計32分にとどまっており、リーグ戦では６試合連続で出番がない状況だ。
なぜ、新天地でプレータイムを得られていないのか。ドイツメディア『LIGAINSIDER』は、ザンクトパウリのアレクサンダー・ブレシン監督のコメントを踏まえて、こう伝えた。
「ブレシン監督は26歳ストライカーがまだ調整段階にあり、集中的に指導を行なっていると強調した。主な焦点は、チームの戦術やと要求事項をより良く実践させるためにサポートすることだ」
また、「指揮官は原の取り組み姿勢を称賛している。練習に全力で取り組み、努力を惜しまない。残りのリーグ戦７試合ではすべての選手の力が必要になるため、指揮官は原も重要な役割を果たす可能性があると話した」としている。
４月５日に行なわれた直近のウニオン・ベルリン戦ではベンチ入りするも出番なし。シーズンが終盤に差し掛かるなか、原の出番は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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昨季、E-１選手権で日本代表に初選出された26歳のFWは、今冬に京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍。加入直後の現地２月３日に開催されたDFBポカールの準々決勝・レバークーゼン戦でいきなり新天地デビューを飾った。
しかしその後はほとんど出場機会なく、今季ここまで公式戦の出場はわずか３試合。プレータイムは計32分にとどまっており、リーグ戦では６試合連続で出番がない状況だ。
なぜ、新天地でプレータイムを得られていないのか。ドイツメディア『LIGAINSIDER』は、ザンクトパウリのアレクサンダー・ブレシン監督のコメントを踏まえて、こう伝えた。
また、「指揮官は原の取り組み姿勢を称賛している。練習に全力で取り組み、努力を惜しまない。残りのリーグ戦７試合ではすべての選手の力が必要になるため、指揮官は原も重要な役割を果たす可能性があると話した」としている。
４月５日に行なわれた直近のウニオン・ベルリン戦ではベンチ入りするも出番なし。シーズンが終盤に差し掛かるなか、原の出番は訪れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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