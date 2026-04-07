コメの適正な価格設定に向け、「米穀機構」は7日、コスト指標を発表しました。

生産から小売りまでにかかるコストは、精米5キロあたり2816円としています。

この指標は、持続可能なコメの生産に向け、農林水産省から認定を受けた「米穀機構」が7日、はじめて公表したものです。

それによりますと、今年4月時点の生産、集荷、卸売、小売の4段階でかかるコストの合計は玄米60キロあたり2万535円、精米5キロあたりに換算すると2816円としました。

これはあくまでコストを積み上げただけで、それぞれの業者の利益は含まれていません。

「米穀機構」は指標について、取引価格を約束するものではなく、価格交渉の際の目安として活用してほしいとしています。

今後は、毎年3月に最新の物価状況を反映して改定する予定です。

なお、今回の指標は3月末時点の物価統計に基づいているためイラン情勢による影響などは完全には反映されていないとみられ、米穀機構は、「費用の急激な変化など特段の事情が生じた場合には随時改定を行う」として情勢を注視する姿勢です。

農水省は「コスト指標」について、今後、豆腐や牛乳、納豆などでも公表するとしています。