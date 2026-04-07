ゆきぽよ、菜の花＆桜に映えるへそ出しショーパンコーデ「スタイル憧れ」「可愛すぎて二度見した」
【モデルプレス＝2026/04/07】タレントのゆきぽよが4月6日、自身のInstagramを更新。お花見ショットを公開した。
【写真】29歳ギャル「セクシー」と話題のへそピ花見ショット
ゆきぽよは「しごおわチームぽよで念願の 景色が綺麗すぎてCGみたい」とつづり、菜の花と桜のショットを公開。ショートパンツとへそだしパーカーでオールブラックコーディネートを披露している。
この投稿にファンからは「本当に綺麗」「このスタイル憧れる」「可愛すぎて二度見した」「菜の花と桜に負けない美しさ！」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル「セクシー」と話題のへそピ花見ショット
◆ゆきぽよ、菜の花＆桜ショット
ゆきぽよは「しごおわチームぽよで念願の 景色が綺麗すぎてCGみたい」とつづり、菜の花と桜のショットを公開。ショートパンツとへそだしパーカーでオールブラックコーディネートを披露している。
◆ゆきぽよの投稿が話題
この投稿にファンからは「本当に綺麗」「このスタイル憧れる」「可愛すぎて二度見した」「菜の花と桜に負けない美しさ！」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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