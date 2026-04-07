通貨オプション ボラティリティー １週間は円関連低く、ドル関連高い構図
通貨オプション ボラティリティー １週間は円関連低く、ドル関連高い構図
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.17 8.49 6.50 8.81
1MO 8.98 7.44 7.59 8.12
3MO 9.17 6.91 7.91 7.97
6MO 9.39 6.90 8.30 8.04
9MO 9.44 6.91 8.49 8.09
1YR 9.43 7.03 8.60 8.13
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.76 11.60 9.12
1MO 8.47 10.94 8.30
3MO 8.84 10.44 8.07
6MO 9.22 10.37 8.14
9MO 9.37 10.30 8.20
1YR 9.43 10.24 8.26
東京時間16:35現在 参考値
１週間ボラティリティー水準は、引き続き円関連とドル関連に差異がみられている。円関連が１週間以降よりも低水準にとどまる一方、ドル関連は高水準を維持している。市場ではドル相場に短期変動を大きく見積もっている状況だ。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.17 8.49 6.50 8.81
1MO 8.98 7.44 7.59 8.12
3MO 9.17 6.91 7.91 7.97
6MO 9.39 6.90 8.30 8.04
9MO 9.44 6.91 8.49 8.09
1YR 9.43 7.03 8.60 8.13
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.76 11.60 9.12
1MO 8.47 10.94 8.30
3MO 8.84 10.44 8.07
6MO 9.22 10.37 8.14
9MO 9.37 10.30 8.20
1YR 9.43 10.24 8.26
東京時間16:35現在 参考値
１週間ボラティリティー水準は、引き続き円関連とドル関連に差異がみられている。円関連が１週間以降よりも低水準にとどまる一方、ドル関連は高水準を維持している。市場ではドル相場に短期変動を大きく見積もっている状況だ。