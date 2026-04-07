畑芽育、恋人に求める“条件”「マンキンでやってほしい！」あまりの勢いに上田晋也も苦笑
俳優の畑芽育が6日放送のテレビ朝日系バラエティー『くりぃむナンタラ』（毎週月曜 後11：45）に出演。恋人に“マンキン”でやってほしいことを明かした。
【写真】花火よりも美しい…畑芽育のプライベート浴衣ショット
この日番組では「畑芽育選手権」を開催。モグライダー・芝大輔、マヂカルラブリー・野田クリスタル、レインボー・ジャンボたかお、マユリカ・中谷が、畑が作成した問題を「ボケ禁止」の条件の中で答えていった。
その中で「恋人との季節のイベントにどのくらい力を入れる？」という質問が。
別室で芸人の回答を見守っていた畑に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「これ、重視する方？」と聞くと、畑は「めっちゃ大切なんですよ私！」と語り、「マンキンでやってほしいです」と訴えた。
これに上田が「ハロウィーンとかも衣装を用意して、誕生日とかも」と続けて聞くと畑は「誕生日も大サプライズしてほしい」と笑顔で答え、あまりの勢いに上田も「そうなんだ。めんどくせぇ」と言い放ち、畑を爆笑させた。
【写真】花火よりも美しい…畑芽育のプライベート浴衣ショット
この日番組では「畑芽育選手権」を開催。モグライダー・芝大輔、マヂカルラブリー・野田クリスタル、レインボー・ジャンボたかお、マユリカ・中谷が、畑が作成した問題を「ボケ禁止」の条件の中で答えていった。
その中で「恋人との季節のイベントにどのくらい力を入れる？」という質問が。
別室で芸人の回答を見守っていた畑に、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が「これ、重視する方？」と聞くと、畑は「めっちゃ大切なんですよ私！」と語り、「マンキンでやってほしいです」と訴えた。
これに上田が「ハロウィーンとかも衣装を用意して、誕生日とかも」と続けて聞くと畑は「誕生日も大サプライズしてほしい」と笑顔で答え、あまりの勢いに上田も「そうなんだ。めんどくせぇ」と言い放ち、畑を爆笑させた。