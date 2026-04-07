「1回目はYOASOBIって決めてる」太田光が“本当にやりたい番組”を熱弁！

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

4月6日（月）に放送された同番組では、爆笑問題の太田光がゲストとして登場し、今やりたい番組について熱く語った。

【映像】太田光が今本当にやりたい番組

今回も前回に引き続き、井口と久保田がゲストの太田にさまざまな質問をしていくことに。すると井口は「（自分たちはテレビが大好きな世代だが）今、若手芸人だったらどこを目指す？」と尋ねた。

太田は少し悩みつつも、自分の目標は大勢の人に見てもらうことなので、そのためには動画配信サイトなどよりも、全国ネットで放送されるゴールデン帯のテレビ番組を目指すだろうと返した。

さらに太田は、プライムタイム（19時から23時）で毎週生放送の番組をやりたいと夢を明かす。

太田のなかではその番組内容もしっかり固まっているようで、オープニングでは爆笑問題が漫才をし、その後はミュージシャンのバンド演奏コーナーを入れたいと熱弁。「（演奏の）1回目はYOASOBIって決めてる」「今人気あんだろ？」とゲストの具体名まで挙げていた。