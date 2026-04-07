TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が背中を大胆に見せたミニワンピース姿を披露し、「美しすぎる」と話題を集めている。

【動画】TWICEサナが美しい背中を大胆に見せたミニドレス姿【写真・動画】サナがアンバサダーを務めるRADIRIS①②

■TWICEサナ、大人の美しさ輝くミニドレス

これはサナがブランドミューズを務めるカラーコンタクトブランド・RADIRIS（ラディリス）が、3月に行ったスペシャルイベントの日の様子。サナは細いストラップがクロスし、背中と脇腹を大きく見せたブラックのミニワンピース姿で登場。引き締まったウエストとハイヒールから伸びる長い脚を惜しみなく見せた。

動画ではダークトーンのストレートロングヘアのサナが、光が反射する空間でポーズ。また愛用しているカラーコンタクトの色などのインタビュー質問にも応えている。

SNSでは「美し過ぎて泣いた」「美しすぎるーーー」「ビジュ良すぎ」「オーラ爆裂」「とても綺麗でセクシー」「サナちゃんが後ろ向きになった瞬間にオタクが悲鳴をあげたドレス！」「女神降臨」など反響を集めている。

■写真＆動画：TWICEサナがアンバサダーを務めるRADIRIS