あのちゃんが自身のSNSを更新。普段と雰囲気の違う“横分け”ヘアスタイルのミニ丈ワンピ姿を披露した。

【写真】雰囲気をガラッと変えて横分けヘアスタイルになったミニ丈ワンピ姿のあのちゃん

■『外道の歌 SEASON2』出演のあのちゃん、窪塚洋介の2ショットも公開

窪塚洋介と亀梨和也が主演を務めるDMM TV独占配信ドラマ『外道の歌』。待望の『SEASON 2』が4月9日より配信開始となる。今回、新たにあのの出演が発表された。

4月6日には、都内にて完成披露試写会が開催。ステージには、窪塚、亀梨をはじめ、南沙良、森崎ウィン、馬場ふみか、溝端淳平、そしてメガホンを取った白石晃士監督ら豪華キャストが集結。物語のカギを握る一人として、あのも舞台に登壇した。

Xには「『外道の歌』完成披露試写会でした。ドラマ『外道の歌season2』是非見てくださいっ」と綴り、オフショットを披露。公開されたのは、圧倒的なスタイルの良さを際立たせるブルーの超ミニ丈ワンピをまとった姿だ。注目すべきは、トレードマークである重めの前髪を珍しく“横分け”にアレンジしたヘアアレンジ。普段のミステリアスなボブとは異なり、洗練された大人の色香を感じさせるその姿に目を奪われる。さらに、共演した窪塚との貴重な2ショットも公開した。

SNSには「前髪分けてるのもかわいくて素敵」「誰かと思った」「ショート横分け可愛い」「この髪型可愛いっす」「大人っぽくてきれい」といった絶賛する声が寄せられている。

■謎の眼帯キャラとして話題の近野智夏役で出演

『外道の歌 SEASON2』にて、あのが演じるのは近野智夏。出演決定とともにビジュアルが解禁され、その謎めいた眼帯姿のキャラクターが注目を集め、大きな話題を呼んだ。

■普段は前髪をおろしたヘアスタイルのあのちゃん

今回の投稿では横分けのヘアスタイルを披露しているが、普段は前髪をおろしたショートボブ。

4月3日には「いつもライブ前楽屋で前髪を切り、顔に髪ついて嫌だったので前日家で髪切りました」と、“前髪”についての投稿もしている。