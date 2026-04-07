6日（火）、セリエAプレーオフ準決勝の1stレグが行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、ピアチェンツァとホームで対戦した。

レギュラーシーズン優勝を果たしたペルージャ。3戦先勝方式で行われるプレーオフの準々決勝でモンツァに3連勝し、準決勝はレギュラーシーズン5位のピアチェンツァとの対戦となった。

右ヒザのケガの影響でプレーオフでは出場機会のない石川はこの日もベンチスタートとなった。第1セットは序盤、相手の強烈なサーブに押されリードを許す展開となるも、終盤にかけて徐々に点差を詰め、ペルージャが25-23で先取する。続く第2セットは、持ち味の高い攻撃力を発揮して主導権を握り、25-21で連取し勝利に王手をかけた。

第3セットは一進一退の攻防が続く中、終盤にブロックやサービスエースで流れを奪われ、20-25で落とす。それでも第4セットは序盤からリードを広げると、相手の追い上げを受けながらも落ち着いて試合を進め、25-22で取り切った。

この結果、ペルージャはセットカウント3-1で先勝。次戦の準決勝2ndレグは10日（金）の3:30より行われる。

■試合結果

ペルージャ 3-1 ピアチェンツァ

第1セット 25-23

第2セット 25-21

第3セット 20-25

第4セット 25-22