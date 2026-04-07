4月7日までに、音楽ユニット『YOASOBI』の公式Instagramが更新された。そこにボーカル・ikuraのイメチェン姿がアップされ、話題となっている。

投稿では《CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL》と、横浜赤レンガ倉庫で4月4〜5日に開催されたフェス『Echoes Baa 2026』に出演した際のショットが公開された。ステージで歌うikuraの姿を撮影した複数枚のショットに、ファンは釘づけになったようだ。

「ステージでは、全身白い衣装で、ミニスカートを穿いたikuraさんの姿がありました。写真からもステージの熱気が伝わりますが、彼女の髪色が黒に変わっており、コメント欄には、ガラッと変わった雰囲気に驚く声が並んでいました」（芸能プロ関係者）

投稿のコメント欄には、

《お二人とも黒髪に戻って凄く良かった》

《黒髪いくらちゃんおかえり!》

《やっぱり黒髪ikuraちゃんが好き》

と、黒髪姿を絶賛する声が届いている。

2019年10月1日に結成され、同年11月にデビュー曲『夜に駆ける』のミュージックビデオを公開してデビューしたYOASOBI。デビュー当初は黒髪だったikuraだが、たびたびイメチェンをとげてきた。

「彼女の変化が著しくなったのは2025年以降です。2025年5月、アニメ『ウィッチウォッチ』（毎日放送ほか）のオープニングテーマをYOASOBIが担当することをInstagramで発表した際には、赤味の強いブラウンに髪色を変化させ、ファンを驚かせました。さらに2026年3月には、スポーツブランド『ASICS』とコラボし、白に近い金髪ヘアを公開しています」（前出・芸能プロ関係者）

コンセプトに合わせて、変化してきた髪色。しかし、デビュー当時の黒髪に、根強いファンも多いようだ。

「彼らがデビューした当時、“小説を音楽にする”というコンセプトと相まってか、神秘的かつ素朴なユニットとして知られていました。しかし、相方のコンポーザー・Ayaseさんは次々にタトゥーを増やし、いまでは“いかつい”見た目になっています。そんな中で、ikuraさんの落ち着いた“黒髪”に安心するファンも多いようです」（同前）

現在は、2人とも黒髪にイメチェンし、落ち着いた姿を見せている。昔ながらのファンにとってはホッとする姿かもしれない。