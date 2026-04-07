【Outbound / アウトバウンド】 4月23日 発売予定 価格：2,970円 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1人（通信プレイ時：1～4人）

Silver Lining InteractiveとSquare Glade Gamesは、4月23日に発売を予定しているスローライフ・キャンピングカー・ADV「Outbound / アウトバウンド」において、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用デモ版の配信を開始した。

本作は、最大4人のマルチプレイ対応スローライフ・キャンピングカー・ADV。Steam用のデモ版は既に配信されており、全世界でのダウンロード数は50万本を突破している。家庭用ゲーム機向けデモ版では、探索やビルド、栽培のほか、最大4人の協力プレイを楽しむことができる。

製品版の対応プラットフォームは、プレイステーション 5、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S、、PC（Steam、Epic Games Store）が予定されている。

【アウトバウンド｜公開日予告編】

【家庭用ゲーム機向けデモの内容】

・探索：最初のマップの大部分を自由に冒険。あちこちに隠された名所を発見しよう。

・ビルド：あなただけのキャンピングカーを内側から外側まで自由にカスタマイズ。

・栽培：キャンピングカーの中にガーデンを作って、さまざまな植物を育てよう。

・協力：ひとりでも、フレンドと一緒でも。ソロまたは協力プレイに対応。

【ストアリンク】

□PS5

□Xbox Series X

□Steam

□Epic Games Store

□Nintendo Switch

□Nintendo Switch 2

Outbound developed by Square Glade Games, published by Silver Lining Interactive. (C) 2026. Outbound and Square Glade Games are trademarks or registered trademark of Square Glade Games. Silver Lining Interactive is a trademark or registered trademark of Silver Lining Interactive. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.