ASIAN KUNG-FU GENERATIONが4月4日および5日の2日間、東京・有明アリーナにてワンマンライブ＜ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”＞を開催した。

1996年の結成から今年で30周年を迎えるASIAN KUNG-FU GENERATIONの、30周年イヤーの開幕を告げるアニバーサリーライブ＜Thirty Revolutions＞。開演前からソールドアウト満場の客席を満たしていた熱気と期待感が、バンド全史を代表するアンセムの数々と響き合い、超弩級のロック祝祭空間を生み出していた。以下、＜Thirty Revolutions＞2日目となる4月5日の模様をライブレポートにてお伝えする。

音楽とともに旅から旅へと渡り歩くライブバンドとしてのASIAN KUNG-FU GENERATIONの在り方を象徴するように、レトロなキャンピングカーが並ぶパーキングの如き舞台装飾が施されたステージ。場内が暗転する中、「新世紀のラブソング」のイントロが流れ、広大なアリーナ狭しと高らかな歓声が湧き起こっていく。

そこへ後藤正文(Vocal & Guitar)、喜多建介(Guitar & Vocal)、山田貴洋(Bass & Vocal)、伊地知潔(Drums)の4人にサポートメンバーのAchico(Chorus / from Ropes)、George(Keyboard / from Mop of Head)を加えた6人が登場、シリアスな時代に向き合う想いをロックに託した“新世紀のラブソング”が、会場を強烈な一体感で包んでいった。

さらに「アフターダーク」「エンパシー」と楽曲を畳み掛けると、有明アリーナは早くも序盤にして歓喜のレッドゾーンへと突入している。「横浜で結成して30年、ここまでバンドが続いてきたことを幸せに思いますし。いろんな時期がありましたけども、こうやって一番上までたくさんの人に囲まれて演奏できることを、幸せに思います」……万感の想いで語る後藤の言葉に、熱い拍手喝采が広がる。

「すべての人が幸せでありますように」と願いを込めて響かせた「ライフ イズ ビューティフル」に続けて、人気曲「ソラニン」のイントロが響くと、オーディエンスの歓声がひときわ熱量を増し、アリーナが高らかな歌声で満たされていく。さらに「ブルートレイン」「君の街まで」「君という花」と人気曲が惜しげもなく連射される展開に、客席のクラップとシンガロングは高まる一方だ。

そんな客席の様子を目の当たりにして、「ASIAN KUNG-FU GENERATIONのライブには、楽しみ方の決まりはないんで。自由に、自分らしく、誰の真似もしなくていいんだよ。盛り上がってるアピールする必要は全然なくて、“みんないい顔してんなあ”っていうだけで、俺たちの気持ちはめちゃくちゃ盛り上がってるんで」と呼びかける後藤の表情も満足げだ。

「30年のキャリア──レコードを出してからは23年ぐらいかな？ でも、音楽なんて、いつ好きになってもいいと思うんだ。一回離れて戻ってきてもいいし。“今回のアルバムすごくよかった”みたいな感じで、みんなと毎回・毎曲、出会い直せたら嬉しいなと思ってる」……そんなシンプルで揺るぎない後藤の言葉が、ASIAN KUNG-FU GENERATIONが時代を超えて愛され続けてきた理由を克明に伝えていた。

「今日ここに居合わせてくれている人たちに伝えたい言葉は“やあ”じゃなくて“おかえり”」という後藤のコールに続けて、静岡県藤枝市にオープンした滞在型音楽スタジオ“MUSIC inn Fujieda”でレコーディングされた『フジエダ EP』から「おかえりジョニー」を披露。「俺たちも、その辺の街中にいたら、いい曲いっぱい書けてたかって言ったら、そうじゃなくて。いい機材とか、いいスペースとか、いいエンジニアとかに出会うことによって、少しずつ扉が開いていく感じがあったから」──「出町柳パラレルユニバース」で観客の歌声と共鳴した後、後藤が「誰にも見つけてもらえなかった時代」を振り返りつつ、“出会い”の重要性についてしみじみと語る。「ありのままですごい人なんてほとんどいない。ある程度、環境とか機会とか、そういうものと巡り会って、初めてその人の可能性とか才能が開いていけるから」……自身が中心となって“MUSIC inn Fujieda”を開設するに至った背景を語る後藤の言葉からも、音楽への惜しみない愛と信頼が窺えた。

サポートのAchico＆Georgeが一時退場、舞台にはメンバー4人だけが残った。石川・能登の木材で新たに作ったという、インディーズ時代を彷彿とさせるギブソン・マローダータイプのギターを構えた後藤。そして、山田の力強いベースイントロに導かれての「遥か彼方」から、「羅針盤」「Hold me tight」とメジャーデビュー前からのライブアンセムを次々に繰り出していく。

さらに、「まだ全然歌いたいこともやりたいこともわかってなくて、誰にも見つけてもらえなくて、ただ鬱屈としてた時代の歌──30周年のステージに相応しいかはわからないけど、当時の俺たちの鬱屈を、みんなと一緒に成仏させたい」と演奏したのは「サンデイ」。“君を深く突き刺してしまった”から始まるシビアな歌と、格段にパワフルに磨き上げられたバンドアンサンブルが、30年の重さと強さを如実に物語っていた。レーザー光線の雪景色と切実なミディアムバラードがせめぎ合う「粉雪」。喜多がボーカルを取り、客席一面のハンドウェーブを呼び起こした「嘘とワンダーランド」……1曲また1曲と進むたびに、会場の高揚感が刻一刻と増幅されていくのがわかる。

ここで再び6人編成に戻ったところで、「世界中にはいろんな暮らし方の違い、考え方の違いがあるけど、俺たちの音楽で少しずつ、シェアできるものを増やしていって──この道路はきっと、みんなが暮らしてる道路のどこかに繋がってると思ってるから。そんなことを考えて組んだステージです」と今回の舞台セットについて後藤が語る。「音楽の可能性っていうのは、鳴らした音楽のメッセージが世界を直接変えたりすることではなくて。考え方の合わない奴とか、生まれた場所も全部違う誰かと、短い人生のこの時間をシェアできること──“どこか似たところがあるんだ”って実感できることだと思う。そういう方が、音楽の本当の力なんじゃないかなと思います。一緒のメロディで踊って“なんかよかったね”って帰ってくれたら、俺たちは嬉しいし。その気持ちがちょっとずつ、みんなの生活を豊かにしたり、悲しいことを緩ませたりしてくれたらいいなと思ってます」……そんな祈りにも似た想いが、「さよならロストジェネレイション」「転がる岩、君に朝が降る」で壮大なサウンドスケープを描き出していった。

そして、4月3日に配信リリースされたばかりの最新楽曲「スキンズ」。“止めろ／僕らの 傷だらけの／日々も歴史も書き留めて／敵も味方も この星の上／今のあなたを／ただ抱きしめていたい”……舞台上のLEDビジョンには、切迫したリリックとともに“NO WAR”の文字が映し出され、観る者すべての心を揺さぶっていった。

終盤は「センスレス」から「Standard / スタンダード」、さらに「Re:Re:」へ──と熱気あふれるアリーナはさらなるクライマックスへと昇り詰めていく。大歓声を受けて鳴り渡った「リライト」では熱いコール＆レスポンスに続き、ラストのサビを委ねる後藤に応えて観客の割れんばかりの大合唱が突き上がる。満場のシンガロングとクラップとともに弾けた「荒野を歩け」に続き、ロックバラード「ボーイズ＆ガールズ」の“まだ はじまったばかり／We’ve got nothing”のフレーズが、バンドの“これから”への冒険心そのものとして響いた。

アンコールでは、20年前＝2006年にリリースした3rdアルバム『ファンクラブ』を完全再現するライブハウスツアー＜ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2026 “Midage Fanclub”＞を開催することを告げると、場内からはさらなる歓喜の声が湧き上がる。「30周年のタイミングで、こんなにたくさんの人が居合わせてくれて。この後またライブハウスを回って、いろんな人に会えるかと思うと、本当に嬉しくて。何度も言ってるけど、俺たちの音楽を見つけてくれてありがとう！ じゃあ、俺たちが初めて4人で作った曲を──」……そんな後藤の言葉とともに、伊地知が刻み始めたリズムは「今を生きて」。晴れやかなビートと会場一丸のコーラスがアリーナを包み込んだところで、「俺たち、まだまだ転がっていきますんで。これからもよろしくお願いします！ ライブハウスで会いましょう！」とこの日の最後に響かせた「MAKUAKE」が、音楽の生命力そのもののように強く目映く広がっていった。

ASIAN KUNG-FU GENERATIONは4月にインドネシア・ジャカルタ公演、6月〜7月の中南米ツアーを行った後、10月〜11月には仙台GIGSとZeppを巡る6会場12公演のライブハウスツアー＜ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2026 “Midage Fanclub”＞を開催。さらに、2027年1月〜3月には19都市・21公演に及ぶホールツアー、同4月には兵庫・GLION ARENA KOBE／神奈川・ぴあアリーナMMを巡るアリーナツアーも開催されることが決定している。

取材・文◎高橋智樹

撮影◎山川哲矢

■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”＞2026年4月5日(日)＠東京・有明アリーナ SETLIST

01.新世紀のラブソング

02.アフターダーク

03.エンパシー

04.ライフ イズ ビューティフル

05.ソラニン

06.ブルートレイン

07.君の街まで

08.君という花

09.おかえりジョニー

10.出町柳パラレルユニバース

11.遥か彼方

12.羅針盤

13.Hold me tight

14.サンデイ

15.粉雪

16.嘘とワンダーランド

17.さよならロストジェネレイション

18.転がる岩、君に朝が降る

19.スキンズ

20.センスレス

21.Standard / スタンダード

22.Re:Re:

23.リライト

24.荒野を歩け

25.ボーイズ＆ガールズ

encore

en1.今を生きて

en2.MAKUAKE ▶＜Thirty Revolutions＞公式プレイリスト(2日目公演)

リンク：http://kmu.lnk.to/AKG_TR_260405

■ライブハウスツアー＜ASIAN KUNG-FU GENERATION Tour 2026 “Midage Fanclub”＞

10月17日(土) 宮城・SENDAI GIGS

10月18日(日) 宮城・SENDAI GIGS

10月23日(金) 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

10月24日(土) 東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

10月29日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside

10月30日(金) 大阪・Zepp Osaka Bayside

11月02日(月) 福岡・Zepp Fukuoka

11月03日(火/祝) 福岡・Zepp Fukuoka

11月06日(金) 愛知・Zepp Nagoya

11月07日(土) 愛知・Zepp Nagoya

11月20日(金) 北海道・Zepp Sapporo

11月21日(土) 北海道・Zepp Sapporo

土日祝：open17:00 / start18:00

平日：open18:00 / start19:00

▼チケット (税込)

1F スタンディング 7,700円

2F指定 9,900円

車椅子席 9,900円

【オフィシャル最速抽選受付】

受付期間：4/3(金)18:00〜4/12(日)23:59

当落発表：4/18(土)13:00

枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで(車椅子席は2枚まで)

◯受付サイト(イープラス)

・国内受付：https://eplus.jp/akg30th/

・インバウンド受付：https://eplus.tickets/akg30th-ib/

※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください

※U-23キャッシュバック / ウエルフェアサービスあり(当日会場で2,000円キャッシュバック)

詳細：https://www.akglive.com/30th/tour2026

■後藤正文50歳バースデーパーティー ※詳細は後日発表

12月02日(水) 東京・両国国技館

■ホールツアー ※詳細は後日発表

▼2027年

01月09日(土) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

01月11日(月/祝) 静岡・静岡市清水文化会館 マリナート 大ホール

01月15日(金) 東京・府中の森芸術劇場 どりーむホール

01月17日(日) 郡馬・高崎芸術劇場 大劇場

01月23日(土) 岩手・大船渡市民文化会館 リアスホール

01月24日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

01月30日(土) 愛媛・松山市民会館 大ホール

01月31日(日) 香川・サンポートホール高松 大ホール

02月06日(土) 広島・広島文化学園HBGホール

02月07日(日) 岡山・倉敷市民会館

02月11日(木/祝) 新潟・新潟テルサ

02月13日(土) 山形・シェルターなんようホール(南陽市文化会館) 大ホール

02月19日(金) 北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)

02月20日(土) 北海道・旭川市民文化会館

02月26日(金) 福岡・福岡サンパレスホール ホテル&ホール

02月27日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール

03月06日(土) 京都・ロームシアター京都 メインホール

03月07日(日) 石川・白山市松任文化会館 ピーノ

03月12日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

03月13日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

03月20日(土) 沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと

■アリーナツアー ※詳細は後日発表

▼2027年

04月04日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

04月17日(土) 神奈川・ぴあアリーナMM

04月18日(日) 神奈川・ぴあアリーナMM

■シングル「スキンズ」

2026年5月27日(水) 発売

CD予約リンク：https://kmu.lnk.to/Skins_CD

【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】

KSCL-3656〜3657 2,200円(税抜価格 2,000円)

【通常盤(CD)】

KSCL-3658 1,100円(税抜価格 1,000円)

▼CD収録内容 ※初回生産限定盤・通常盤共通

01. スキンズ

※TVアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」第3クールオープニングテーマ

02. 汐入ナイトフォール

▼Blu-ray ※初回生産限定盤のみ

※収録内容については追って発表 ●購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ (CDジャケットの24cm×24僖汽ぅ)

・楽天ブックス：オリジナルステッカー

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルジャケットサイズカード

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※特典絵柄は追ってご案内いたします。 ■先行配信「スキンズ」

2026年4月3日(金)配信開始

配信リンク：https://kmu.lnk.to/Skins_DG

※TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終(ファイナル)シーズン第3クールオープニングテーマ

■＜30th Anniversary Special Concert ”Live in Jakarta”＞

4月18日(土) インドネシア・ジャカルタ Basket Hall GBK Senayan

▼出演

・ASIAN KUNG-FU GENERATION (JP)

・[Alexandros]

・THE ADAMS

▼チケット

発売開始：2025.12.10(水)11:00AM (Jakarta Local Time)より

・REVOLUTIONS EXPERIENCE PACKAGE(VIPパッケージ)：IDR 2,500,000-

・FESTIVAL (FREE STANDING)：IDR 1,600,000-

・TRIBUNE (NUMBERED SEATING)：IDR 1,200,000-

※チケット購入・詳細：https://hype-live.id

■＜30th Anniversary Tour in Mexico City＞

6月28日(日) メキシコ・Mexico City- Pepsi Center

※チケット購入・詳細：https://www.ticketmaster.com.mx/ ■＜30th Anniversary Tour in Peru＞

7月1日(水) ペルー・Amphitheater Exposition Park

※チケット購入・詳細：https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-asian-kungfu-generation-74296 ■＜30th Anniversary Tour in Santiago City＞

7月3日(金) チリ・Chile - Teatro Caupolicán

※チケット購入・詳細：http://t.co/o6yHivejX3 ■＜30th Anniversary Tour in Brazil City＞

7月5日(日) 「Anime Friends」 - Brazil sao paulo

※詳細：https://animefriends.com.br/

■＜JAPAN JAM 2026＞

2026年5月3日(日) 千葉市蘇我スポーツ公園

詳細：https://japanjam.jp/

■＜FUJI ROCK FESTIVAL ’26＞

2026年7月24日(金)・25日(土)・26日(日)

会場：新潟県湯沢町苗場スキー場

※ASIAN KUNG-FU GENERATIONの出演は7/24(金)となります

詳細：https://fujirockfestival.com/