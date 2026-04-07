現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）＝シスメックス＝が７日、母校・神戸学院大の入学式に特別ゲストとして出席した。

神戸市内で行われた式典で、後輩にあたる新入生約２６００人を前に登壇。１９年春に経営学部へ入学し、競技と両立しながら２３年９月に卒業した坂本さんは学生時代を懐かしそうに振り返った。「（多忙で）友達と一緒に遊べなかったけど、つながりはあり、結婚式に行ったりはある。学生時代、最後にできる友達」と、大学で知り合う仲間の大切さを強調。「一人で何でもやろうとすると大変。なるべく同じ授業にいる友達をつくることが大事。大学生になったら履修登録も自分でやるけど、私は行けるわけないのに、１時間目に授業を入れちゃったりしていた」と、失敗談も交えてアドバイスした。

これから大学生活を送る後輩たちから、あこがれのまなざしを向けられた坂本さん。「充実した日々を過ごして。かなえたい夢があれば親を説得して、やりたいことやりきってください」と、エールを送った。