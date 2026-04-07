INAC神戸の吉田莉胡が試合前のセレモニーで父親から花束贈呈

INAC神戸に所属するFW吉田莉胡がWEリーグ100試合出場を達成し、4月5日の大宮アルディージャWOMENとの試合前にセレモニーが行われた。

花束贈呈に登場した父親がそっくりだと話題を呼んでいる。

23歳の吉田はちふれASエルフェン埼玉の下部組織からトップチームへ昇格してプロ契約。背番号10を背負いながらキャプテンも務めるなど主軸として活躍した。2025年には神戸へ移籍し、なでしこジャパンデビューも飾った。

3月29日に行われたジェフ千葉レディース戦でWEリーグ通算100試合出場を達成し、それを祝福するセレモニーが5日の大宮戦の前に実施された。セレモニーには父親が登場し、花束贈呈や並んでの写真撮影が行われた。

この試合で2得点を挙げる活躍を見せた吉田は試合後のインタビューで父親と顔がそっくりなことに触れられ、思わず「はい、よく言われます」と照れ笑いを浮かべた。リーグの公式Xで「親子でそっくり？」と動画が公開されると、「ホントそっくり親子」「めちゃ似てる」「お父さんも娘の成長を誇りに思っているのではないでしょうか」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）