グーグル（Google）の新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」が発表された。Googleストアのほか、NTTドコモ、au／UQ mobile、ソフトバンク／ワイモバイル、楽天モバイルで4月14日に発売となる。予約受付は本日7日に始まった。

「Lavender」（左）と国内限定カラー「Isai Blue」（右）。Isai Blueは256GBモデルのみ

本稿では、分割購入後の端末返却による残価の支払い免除や各種割引、購入キャンペーンを適用した場合における、「Google Pixel 10a」の実質的な最安価格をまとめた。

Googleストア

Googleストアの価格は128GBモデルが7万9900円、256GBモデルが9万4900円。

4月27日までの期間中は、「Google Pixel 10a」を予約・購入すると、次回以降の購入で利用できる「Googleストアポイント」1万円分の進呈、またはワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」50％割引のいずれかが適用される。

また、対象のスマートフォンを下取りに出すことで、割引価格で購入できる。たとえば、「Pixel 8a」や「iPhone 13 mini」の下取りで、最大3万100円引きとなる。

1万ストアポイントと対象機種の下取りを組み合わせると、実質3万9800円から購入できる。

NTTドコモ

ドコモオンラインショップ／ahamoサイトでの取り扱い価格は、128GBモデルが8万8440円、256GBモデルが10万5050円。

他社から乗り換え（MNP）の場合は、128GBモデルは機種割引の適用により4万4913円で購入できる。

また、端末を分割で購入し、23カ月目に端末返却で残価の支払いが免除される「いつでもカエドキプログラム」を適用した場合、23カ月分の端末分負担額は、他社から乗り換え（MNP）の場合2万2033円（128GB）。

「いつでもカエドキプログラム」適用時23回の端末分支払い総額 MNP 新規 機種変更／機種だけ購入 128GB 2万2033円 6万5560円 7万4800円 256GB 8万4810円 8万4810円 9万90円

なお、「いつでもカエドキプログラム」利用時に加算されるプログラム利用料2万2000円が免除される「ドコモで買替えおトク割」が用意されている。これにより、128GBモデルは23カ月分の端末分負担額が33円となる。

免除を受けるには、ドコモで対象機種を購入してから31日以内に同一名義で旧機種を返却すること、割引の適用を申し出ることが条件となる。

ahamoで256GBモデルを購入すると1万ポイント進呈

「いつでもカエドキプログラム」＋「ドコモで買替えおトク割」適用時23回の端末分支払い総額 MNP 新規 機種変更／機種だけ購入 128GB 33円 4万3560円 5万2800円 256GB 6万2810円 6万2810円 6万8090円

ahamoの既存・新規ユーザーは、「Google Pixel 10a 256GB」を購入すると、dポイント（期間・用途限定）1万ポイントが進呈される。

期間は5月31日まで。参加にはエントリーが必要。対象の販売チャネルは、ドコモオンラインショップ、ahamoサイト、ドコモショップ店頭を除く一部のドコモ取扱い店。ahamo新規ユーザーは、ahamo新規申込（MNP含む）と同時オーダーで対象機種の購入手続きを完了させる必要がある。

KDDI（au／UQ mobile）

auオンラインショップとUQオンラインショップでの取り扱い価格は、128GBモデルが8万9800円、256GBモデルは10万5800円。

au

auオンラインショップでは、機種変更／povo1.0から乗り換えの場合は「Google Pixel 10a機種変更おトク割」を適用すると128GB・256GBともに2万2000円引きとなる。

直近の購入機種を30カ月目以上利用していることや、「auバリューリンク マネ活2」または「使い放題MAX＋ マネ活2」と、「故障紛失サポート ワイド with Cloud」を利用することが条件。

他社／povo2.0から乗り換え（MNP）や、UQ mobileから乗り換え（番号移行）の場合は、「au Online Shop お得割」の適用で、128GBモデルは2万2000円引きとなる。256GBモデルは1万6500円引き。

機種変更 新規 MNP 番号移行 128GB 6万7800円 8万9800円 6万7800円 6万7800円 256GB 8万3800円 10万5800円 8万9300円 8万9300円

端末を分割で購入し、25カ月目までに機種を返却すると残価の支払いが免除される「スマホトクするプログラム＋」を適用できる。

「スマホトクするプログラム＋」の利用には特典利用料2万2000円が加算されるが、特典申し込みと同時にauで対象機種を「機種変更」または「機種のみのご契約（回線契約なし）」で購入すると、「au買替特典」の適用により免除される。

「スマホトクするプログラム＋」と「au買替特典」を適用した場合、2年間の端末分負担額は、機種変更で3万2600円（128GB）または4万2300円（256GB）、新規で2万2047円または3万300円、MNPや番号移行では47円または1万3800円。

UQ mobile

「スマホトクするプログラム＋」利用＋au買替特典適用時23回の端末分支払い総額 機種変更 新規 MNP 番号移行 128GB 3万2600円 2万2047円 47円 47円 256GB 4万2300円 3万300円 1万3800円 1万3800円

UQオンラインショップでは、他社から乗り換え（MNP）で「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」かつ「増量オプションⅡ」に加入すると、端末代金が2万2000円引きとなる。

加えて、購入後13～25カ月目までに端末回収で分割支払金の最終回分が免除される｢スマホトクするプログラム｣を利用すると、1～23回の支払い合計額が2万2047円で端末を使用できる。

ソフトバンク

｢スマホトクするプログラム｣利用時「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」かつ「増量オプションⅡ」に加入の場合23回の端末分支払い総額 MNP 新規 機種変更 au/povo1.0から乗り換え povo2.0から乗り換え 128GB 2万2047円 4万4047円 5万4600円 5万4600円 4万4047円 256GB 4万1300円 5万2300円 6万4300円 6万4300円 5万2300円

ソフトバンクオンラインショップ／ワイモバイルオンラインストアでの取り扱い価格は、128GBモデルが9万3600円、256GBモデルが11万880円。

ソフトバンク

端末を48回払いで購入し、13カ月目または25カ月目に特典利用を申し込み、翌月末までに端末回収で残りの支払いが不要になる「新トクするサポート＋」が利用できる。

たとえば、他社から乗り換え（MNP）または新規契約でGoogle Pixel 10a（128GB）を48回払いで購入し、25カ月目に特典利用（特典B）を申し込み、翌月末までに端末の回収・査定が完了した場合、最大で25回～48回目分の端末代金の支払いが不要となる。

この場合、2年間（1～24カ月目）で分割支払金の合計額は24円となり、特典利用料2万2000円を含む支払総額は2万2024円。

「新トクするサポート＋」利用時24回の端末分支払い総額 MNP Y!mobile／LINEMOから乗り換え 新規 機種変更 128GB 2万2024円 3万1960円 2万2024円 7万6240円 256GB 3万6160円 4万6120円 3万6160円 9万640円

なお、ソフトバンクで「Google Pixel 10a」を購入すると、5000円～1万5000円相当のPayPayポイントが進呈されるキャンペーンに参加できる。終了日は未定。ワイモバイルは対象外。

「Google Pixel 10a」購入前に抽選に参加し、購入後4月14日以降に専用ページから応募すると参加できる。

抽選の内訳は、1等が1万5000円相当、2等が1万円相当、3等が5000円相当のPayPayポイントとなっている。

ワイモバイル

ワイモバイルオンラインストアでは、他社から乗り換え（MNP）で128GBモデルを選択する場合、「新トクするサポート（A）」を利用すると、48回払いで購入・25カ月目に端末返却で1～24回の支払総額が24円となる。

楽天モバイル

「新トクするサポート（A）」利用時24回の端末分支払い総額 他社から乗り換え 新規 機種変更 ソフトバンク/LINEMOから乗り換え 128GB 24円 1万9200円 5万7840円 4万6800円 256GB 2万1600円 3万2160円 6万6480円 5万5440円

楽天モバイルでの取り扱い価格は、128GBモデルが8万9760円、256GBモデルが10万8240円。

48回払いで端末を購入し、25カ月目以降に端末回収で残価の支払いが免除される「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用すると、他社から乗り換え（MNP）で128GBモデルを選択する場合、1～24回目の支払いは月額990円。25カ月目に返却すると、2年間の端末分支払総額が2万3760円となる。

なお、製品回収時に事務手数料3300円がかかる。

「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」利用時24回の端末分支払い総額 MNP 新規 端末のみ購入／機種変更 128GB 2万3760 3万5760円 4万7760円 256GB 5万4120円 5万9760円 5万9760円