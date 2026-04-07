「何でこんな深刻な顔なんだ、、」みちょぱ、幼少期の親子プリクラに「ママ美人さんなのに真顔でジワるw」反響
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「2.3歳頃のプリクラ」を公開しました。
【写真】笑顔のみちょぱ＆真顔の母
コメントでは「何でこんな深刻な顔なんだ、、、」「めちゃくちゃ優しい笑顔で可愛い そしてママ美人さんなのに真顔でジワるw」「かわいい 抱っこで腕プルプルしてたのでは？w」「幼すぎて天使すぎる…」などの声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】笑顔のみちょぱ＆真顔の母
「幼すぎて天使すぎる…」みちょぱさんは「2.3歳頃のプリクラが出てきた。かわいい自分 ママ真顔すぎないか？」とつづり、1枚の写真を投稿。幼いみちょぱさんと母親が並んで撮影したプリクラが写っています。みちょぱさんはかわいらしい笑顔を見せている一方、母親は終始真顔です。そのギャップがシュールで面白いです。
「ママが士門かと思った」母親の顔を見た人からは「ままさんシモンくんすぎませんか？」「びっくりした ママが士門かと思った」「ママ、みちょぱと士門くんを足したお顔してる！」といった声も。確かに、みちょぱさんの夫でモデルの大倉士門さんに似ています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)