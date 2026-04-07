カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、ザクザク食感や口いっぱいにひろがるピーナッツとキャラメルの風味が楽しめるクランチキャンディ「ナッツボン」から、「ナッツボン塩バター味」を4月14日に発売する。

「ナッツボン」は、ピーナッツをキャンディで包むカンロ独自製法のクランチキャンディとして1968年に発売し、長年親しまれてきた商品。一度販売を休止した商品だったが、再販売を求める声を受け、昨年4月の「昭和の日」に合わせて期間限定で「ナッツボン復刻版」を発売。カリッとしたクランチ食感や香ばしいピーナッツとキャラメルの風味に、懐かしさを感じる消費者も多くいた。今年2月には「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」を発売。若年層を中心に「飴は舐め終わるのに時間がかかる」といった声もあるなか、噛んで食べる“高タイパ”キャンディとして受け入れられるとともに、レトロかわいいパッケージデザインも好評を得ている。

今回発売する「ナッツボン塩バター味」は、外側から「塩バターキャンディ層」、砕いたピーナッツを練り込んだ「ナッツ＆塩バターキャンディ層」、砕いたピーナッツをさらに含んだ「たっぷりピーナッツ層」の3層構造。カリッと口の中で砕けるザクザク食感を追求した。ナッツボンならではの口いっぱいに広がるキャラメルの甘みと焙煎したピーナッツの香ばしさに加え、塩のきいたバターの風味がマッチした味わいに仕上げている。クセになる“ザクあま”なひと粒になっている。

パッケージは水色を基調としたストライプ柄。「ナッツボン」の魅力であるレトロ感はそのままに、ザクっと砕けたピーナッツ型の飴粒をメインに据えることで、クランチ感を演出している。パッケージ上部には「ピーナッツボンボン」というキャッチコピーを添え、“噛んで食べるキャンディ”という特徴を表現した。仕事や勉強の合間、コーヒー片手にゆったりとくつろぐひと時のお供に、ザクザク噛んで味わう「ナッツボン」を食べてほっとひと息ついてみては。

［小売価格］257円前後（税込）

［発売日］4月14日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp