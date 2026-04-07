◇プロ野球パ・リーグ 西武 8-6 ソフトバンク（7日、みずほPayPayドーム）

この日唯一となるデーゲームを戦ったソフトバンク。エラーや失点が重なり、打線も奮起を見せるも連勝を2で止めました。

先発マウンドにあがったのは今季2登板目を迎えた大関友久投手。初回からヒットを浴び得点圏にランナーを背負うも得点は許しません。しかし2回には味方のエラーでランナーを背負い、古賀悠斗選手の先制タイムリーを浴びました。

それでも打線はすぐさま援護。直後に山川穂高選手のソロHRで同点に追いつき、3回にも周東佑京選手が俊足を生かした内野安打をもぎ取り、続く近藤健介選手の2ランで勝ち越しました。

援護を受けた大関投手でしたが、4回には先頭打者にフェンス直撃の2塁打を許すと、続く外崎修汰選手の今季第1号を浴び同点に追いつかれます。さらに5回にも岸潤一郎選手のタイムリーと、仲三優太選手のプロ初HRを浴び失点。ここでマウンドを降りました。この日は5回途中で被安打9、6失点(自責点5)となっています。

さらに8回のマウンドにあがった4番手・大野稼頭央投手も、ヒットやエラーも絡んでのランナーを背負うと、滝澤夏央選手のタイムリーを浴びるなどで失点。5点ビハインドとされます。

打線は8回にも山川選手のタイムリー、さらに9回にも代打・柳町達選手のタイムリーと2点差まで迫るも、反撃及ばずゲームセット。連勝は2でストップとなりました。