東日本大震災から15年の節目にあたり福島県訪問中の天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは7日午後、浪江町の「道の駅」を訪れ地元の伝統工芸品などの復興状況を視察されました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは7日午後3時45分ごろ、浪江町の「道の駅なみえ」に到着し、吉田栄光町長らの出迎えを受けられました。

浪江町は東日本大震災で震度6強の揺れを観測し、15メートルを超える津波に襲われました。原発事故により町内全域に避難指示が出され、2万1000人を超える町民は県内外に避難を余儀なくされました。現在も町内の一部で帰還困難区域が残っています。両陛下と愛子さまが浪江町を訪問されるのは、今回が初めてです。

ご一家は、町長から農業や漁業、浪江町工場で加工され大阪・関西万博の大屋根リングに使用された木材など林業の復興状況などについて説明を受けられました。

その後、両陛下と愛子さまは、「道の駅なみえ」にある「なみえの技・なりわい館」を訪問されました。

ここでは浪江町が誇る伝統工芸品「大堀相馬焼」の陶芸体験や、地酒「磐城壽」の酒造施設の見学・試飲などが楽しめます。

ご一家は、大堀相馬焼協同組合の半谷秀辰理事長から説明を受けられました。

大堀相馬焼は、17世紀、江戸時代から浪江町の大堀地区で生産されてきました。

「走り駒」という相馬藩の御神馬を描いた模様や、青磁釉の器全体に入る「青ひび」、独特の技法で湯が冷めにくい二重の構造が特徴で、1978年に国の伝統的工芸品の指定を受けています。

震災後、全町民が避難を強いられたため、職人たちも全国バラバラになりました。

しかし、2012年7月、大堀相馬焼協同組合は、二本松市に仮設の工房兼事務所を開設し、伝統工芸を絶やさぬよう共同窯で活動を続けました。

2021年にはここ「道の駅なみえ」の「なみえの技・なりわい館」に協同組合の工房・ギャラリーなどが開設されたほか、現在では約半数の窯元が福島県内の新天地で再開しています。

続いて、ご一家は日本酒の加工販売エリアを視察されました。

ここでは地酒「磐城壽」を造る鈴木酒造店の鈴木大介社長から、酒造りの取り組みについて説明を受けられました。

両陛下は、2日間にわたる福島県訪問を終え7日夜帰京される予定です。