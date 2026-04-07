森永製菓は、発売55周年を迎えるロングセラーチョコレート「小枝」から、紅茶が上品に香り立つ味わいが楽しめる「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」を4月21日から期間限定で発売する。

ミルキーなホワイトチョコレートに紅茶パウダーを練り込み、ひとくちごとにふわっと広がるロイヤルミルクティーの香りを実現した。さらに、パフとビスケットの2種類の具材を組み合わせたコンビネーションによって、軽やかなサクサク食感とチョコレートのハーモニーを楽しめる。

ミルキーなチョコと紅茶の香りがやさしく広がる春のティータイムにぴったりの「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」の発売とキャンペーンによって、消費者に笑顔を提供していく。



「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」ティータイムパック

「小枝＜ロイヤルミルクティー＞」は、ミルキーなホワイトチョコレートに紅茶パウダーを練り込んだ、紅茶がふわっと香り立つ上品なロイヤルミルクティー風味のチョコレート。具材としてパフとビスケットを使用することで、軽やかなサクサク食感を実現した。枝の形のひとくちサイズで、ティータイムや小腹満たしに食べやすい設計になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月21日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp