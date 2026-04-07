

左から：「CO・OP 牛乳ビスケット」「CO・OP こめぽん ほんのりだし味」

日本生活協同組合連合会（略称、日本生協連）は、子育て世帯を応援する商品拡充の一環として、3〜6歳児向け「きらきらキッズ」から「CO・OP 牛乳ビスケット」、「CO・OP こめぽん ほんのりだし味」の2商品を4月21日から順次発売する。

「きらきらキッズ」は、主に3〜6歳頃の、歯が生えそろい、食べる楽しさ、おいしさを覚えていく時期の子どもを対象としたシリーズ。乳幼児向けサブブランド「きらきらステップ」のコンセプトはそのままに、大人と同じものを食べ慣れていく時期の子どものために、コープならではの「安心感」、ママ＆パパとの「共感」が感じられる商品を届けている。今回新商品として登場する「CO・OP 牛乳ビスケット」は、組合員から寄せられた「手に油が付く」、「保管しづらく、チャックシール付きだとありがたい」などの声をもとに、商品形状や仕様、包装形態を見直した。

日本生協連では、日本コープ共済生活協同組合連合会（略称、コープ共済連）と共に、子育て層への支援強化と生協ブランドの統一を目指した新コンセプト「100か月CO・OP」を実施している。同施策では、妊娠から子どもが小学1年生までの約100ヵ月、組合員のくらしに寄り添い続ける「生協の価値」を発信しており、今後も子育て層への支援をしていく。

「CO・OP 牛乳ビスケット」は、国産小麦と蒜山ジャージー牛乳を配合したビスケット。香料や膨張剤を使用せず、シンプルなミルク味に仕立てた。油がけをしていないため、手がべたつきにくく、ビスケット型はくまやうさぎ、りんごの木など、全6種で見た目にも楽しい形状になっている。チャックシール付き。組合員の声から誕生した。

「CO・OP こめぽん ほんのりだし味」は、国産うるち米、国産玄米を使用した一口サイズの米生地を、ザクっとした食感に仕上げたお米のスナック。米のおいしさを楽しめるように、シンプルな原料と味付けは国産ホタテパウダーや国産かつおぶしなどをつかったほんのりだし味にした。米原料本来の美味しさと米スナックらしい食感が楽しめる。チャックつき。

日本生協連は、今後も組合員の声とくらしに寄り添った商品づくりを行っていく。

［小売価格］

CO・OP 牛乳ビスケット：213円

CO・OP こめぽん ほんのりだし味：192円

（すべて税込）

［発売日］4月21日（火）

日本生活協同組合連合会＝https://jccu.coop