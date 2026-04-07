『将棋ドリル』より出題！ あなたは何問答えられますか？【NHK将棋講座】

あなたの将棋力をバージョンアップ！

NHK「将棋講座」テキスト4月号の別冊付録は、4年ぶりの再開となる『将棋ドリル』。今さら人には聞けないことや、知っていたら自慢できそうなことを問題形式でズラリと並べています。



パーフェクトめざして解くもよし、パラパラながめるだけでもよし。



指すひとも観るひとも楽しめるこちらのドリルから、今回は7つの問題と答えをご紹介します。

『将棋ドリル Vol.4』より出題

Q1 我々が親しんでいる日本の「しょうぎ」。漢字で書くと、どの字になる？

1. 象棋

2. 将棋

3. 鍾馗

Q2 2026年の干支は午年（うまどし）です。次のうち、午年でない棋士は誰？

1. 藤井聡太

2. 豊島将之

3. 羽生善治

Q3 角が成ると「馬」にパワーアップします。では「馬」の正式名称は次のうちどれ？

1. 竜王

2. 竜馬

3. 竜騎士

Q4 次のうち現役の期間が最も長かった棋士は？

1. 丸田祐三

2. 内藤國雄

3. 加藤一二三

Q5 将棋界には紫綬褒章受章者が13人いますが、そのなかでひとりだけ名人獲得経験がない棋士がいます。それは誰でしょうか？

1. 丸田祐三

2. 二上達也

3. 土居市太郎

Q6 奨励会を年齢制限で退会し、社会人になってから再びプロ棋士を目指した『泣き虫しょったんの奇跡』。この作品の著者は？

1. 折田翔吾

2. 瀬川晶司

3. 桜井章一

Q7 5度にわたって映画化され、阪東妻三郎、三國連太郎、勝新太郎といった名優が主役を張った「王将」は、誰をモデルにした作品でしょうか？

1. 加藤一二三

2. 坂田三吉

3. 雁金準一

2. 将棋

Q1の解答

1.象棋（シャンチー）は主に中国で指されており、日本の将棋と違い取った駒を再利用できません。昔は大山康晴十五世名人が強かったそうで、今は所司和晴七段が日本代表として何度も世界大会に出場しています。3.鐘馗（しょうき）は現東京・将棋会館に新設された対局室の名前です。

3. 羽生善治

Q2の解答

羽生九段は1970年生まれの戌年（いぬどし）なので、年男ではありません。午年の棋士は人数が少なく、藤井世代に伊藤匠二冠や高田明浩五段。豊島世代は都成竜馬七段などがいます。

2. 竜馬

Q3の解答

1.竜王は飛車が成った駒で、縦横無尽の大活躍をします。3.竜騎士という駒はありません。竜馬は「りゅうま」もしくは「りゅうめ」と読みますが、「うま」と呼ぶのが一般的。竜王に比べて守りに強く、「馬の守りは金銀３枚」の格言もあります。

3. 加藤一二三

Q4の解答

1.丸田祐三九段は戦争の影響で四段昇段が27歳と遅れたため、現役は約50年。2.内藤國雄九段は18歳で四段になり約57年。3.加藤一二三九段は14歳四段で引退は77歳5か月。現役期間は62年10か月でした。

2. 二上達也

Q5の解答

将棋界の紫綬褒章受章者は古い順に木村義雄、升田幸三、塚田正夫、大山康晴、二上達也、加藤一二三、米長邦雄、中原誠、谷川浩司、佐藤康光、森内俊之、羽生善治、渡辺明です。2.二上九段は長年にわたり日本将棋連盟会長を務めたことが評価されました。1.丸田祐三九段は藍綬褒章、3.土居市太郎名誉名人は勲四等瑞宝章を受章しています。

2. 瀬川晶司

Q6の解答

2.瀬川晶司六段は年齢制限で奨励会を退会したあと、紆余曲折あってアマチュア棋界に復帰。結果を出してプロ公式戦に参加すると、ここでも17勝6敗と抜群の高勝率を挙げました。周囲の後押しもあって実現したプロ編入試験で3勝2敗と勝ち越し、四段プロ棋士になりました。1.折田翔吾五段はその後に編入試験でプロ入り。3.桜井章一は雀鬼と呼ばれる麻雀の大家。

2. 坂田三吉

Q7の解答

関西の坂田三吉が関根金次郎をはじめとする東京勢と争ったことをモチーフに、北條秀司が描いた戯曲『王将』。舞台で大人気になり、繰り返し映画化されました。村田英雄が歌った同タイトルの曲も大ヒット。作曲した船村徹は第16回大山康晴賞特別賞を受賞しています。3.雁金準一は囲碁の本因坊になれなかった悲運の棋士です。

NHK『将棋講座』テキスト4月号別冊付録「将棋ドリルVol.4」ではこの他にも、豆知識から最新の戦術まで、全49問を出題！ それぞれの解答と詳しい解説が見どころです。

※棋士の肩書は2026年2月20日現在のものです。

◆NHK『将棋講座』テキスト2026年4月号別冊付録「将棋ドリルVol.4」より抜粋

◆構成：後藤元気

◆デザイン／尾崎行欧デザイン事務所