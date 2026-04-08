覚悟は、いいか。人気格闘ゲームを原作とする実写映画シリーズ最新作『モータルコンバット／ネクストラウンド』が、2026年6月5日（金）より全国公開される。この度、本ビジュアルが届けられた。真田広之、浅野忠信が前作に続いて参戦し、新たにジョニー・ケイジ役のカール・アーバンも加わる。

「モータルコンバット」は、1992年の誕生以来、世界中のファンを熱狂させてきた人気格闘ゲームシリーズ。2021年公開の実写映画『モータルコンバット』は、ゲーム原作映画の成功例として世界的に評価され、本作はその続編にあたる。

ドラマ「SHOGUN 将軍」で世界的な注目を集めた真田広之がスコーピオン役、浅野忠信がライデン役として再登場。さらにシリーズの人気キャラクター、ジョニー・ケイジ役でカール・アーバンが新たに参戦し、戦いは新たな局面へと突入する。

舞台となるのは、人間界と魔界の命運を懸けた究極の格闘大会モータルコンバットだ。すでに9度の敗北を喫している人間界は、あと1敗で世界が終焉を迎えるという絶望的な状況に追い込まれている。そんななか、最後の切り札としてジョニー・ケイジがついに参戦。人間界の戦士たちと、魔界の皇帝シャオ・カーン率いる最凶のファイターたちによる“最終決戦”が幕を開ける。

本ビジュアルは、全戦士たちが集結し、両陣営が激突する圧巻の構図だ。中央にはジョニー・ケイジが立ち、その周囲をスコーピオン、ライデンら人間界の戦士たちと、魔界の強者たちが取り囲む。

本作が目指しているのは、単なるアクション映画ではなく、“最強同士の戦いを観る”体験そのもの。キャラクターの個性、技、勝敗を見届ける高揚感によって、劇場がまるでスタジアムのように熱狂する。格闘ゲーム原作らしい勝負の興奮を、スクリーンでどこまで押し切れるのかにも注目したい。

また、4月10日（金）からはムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。いよいよ始まる究極の格闘大会に向けて、観戦準備も整い始めた。人類の未来を賭けた最後の戦い、その決着を大スクリーンで見届けることになりそうだ。

『モータルコンバット／ネクストラウンド』は2026年6月5日より日本公開。