「イット！」新MCのフジ榎並大二郎アナ、息子目線の番宣動画が話題「最高の応援団」「良いパパ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/07】フジテレビの榎並大二郎アナウンサーが4月6日、自身のInstagramを更新。『Live News イット！』（毎週月〜金曜15時42分〜）の新MCとなることを子どもたちとの動画とともに報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「イット！」新MC・40歳フジ男性アナ「良いパパ」可愛すぎる息子目線で番宣
榎並アナは「2年ぶりに『イット！』を担当することになりました」と報告し、動画を公開。「『イット！』リニューアル初日」と、自宅で目覚める瞬間から始まる動画で、子どもに鼻をつままれる「穏やかな目覚め」 から、赤ちゃんの泣き声が響く「穏やかなBGM」の中支度をスタートする様子も投稿。その後自宅を出る際には、息子に「お化けやっつけの剣」をもらいながら「よろしくお願いします〜」と息子目線での番宣を行う様子などが捉えられている。
◆榎並大二郎アナの投稿に反響
この投稿は「最高の応援団」「幸せが伝わってくる」「良いパパ」「ステキな家族」「愛情いっぱいの動画」などと反響を呼んでいる。
榎並アナは2016年2月に10年交際していたモデルの有村実樹と結婚。2021年8月に第1子男児の誕生を報告。2025年4月に有村が第2子を妊娠したことを発表し、2025年9月に女児が誕生したことを公表した。2020年9月から2024年3月まで『Live News イット！』のMCを担当しており、2026年3月30日より再び同番組のMCに復帰している。（modelpress編集部）
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【写真】「イット！」新MC・40歳フジ男性アナ「良いパパ」可愛すぎる息子目線で番宣
◆榎並大二郎アナ、『イット！』新MCを子どもたちとの動画で報告
榎並アナは「2年ぶりに『イット！』を担当することになりました」と報告し、動画を公開。「『イット！』リニューアル初日」と、自宅で目覚める瞬間から始まる動画で、子どもに鼻をつままれる「穏やかな目覚め」 から、赤ちゃんの泣き声が響く「穏やかなBGM」の中支度をスタートする様子も投稿。その後自宅を出る際には、息子に「お化けやっつけの剣」をもらいながら「よろしくお願いします〜」と息子目線での番宣を行う様子などが捉えられている。
この投稿は「最高の応援団」「幸せが伝わってくる」「良いパパ」「ステキな家族」「愛情いっぱいの動画」などと反響を呼んでいる。
榎並アナは2016年2月に10年交際していたモデルの有村実樹と結婚。2021年8月に第1子男児の誕生を報告。2025年4月に有村が第2子を妊娠したことを発表し、2025年9月に女児が誕生したことを公表した。2020年9月から2024年3月まで『Live News イット！』のMCを担当しており、2026年3月30日より再び同番組のMCに復帰している。（modelpress編集部）
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