鈴木福の妹・鈴木夢「まだまだ腕組んで歩きます」きょうだい腕組みショット公開「みんなそっくり」「理想」の声
【モデルプレス＝2026/04/07】俳優・鈴木福の妹でタレントの鈴木夢が4月6日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。弟で子役の楽（たの）と妹で子役の誉（ほま）との腕組みショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元有名子役の19歳妹「まだまだ腕組んで歩きます」きょうだいショット
夢は「大2、中1、小5のきょうだい まだまだ腕組んで歩きますなかよし」とつづり、エレベーター内の鏡越しセルフィーを投稿。楽を中心に3人仲良く並んで腕を組む姿を公開している。
この投稿には「仲良しすぎる」「ほっこりする」「理想のきょうだい」「ずっと変わらない関係が素敵」「見ていて癒やされる」「こんな兄妹いいな」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元有名子役の19歳妹「まだまだ腕組んで歩きます」きょうだいショット
◆鈴木夢、きょうだいとの仲良しショット公開
夢は「大2、中1、小5のきょうだい まだまだ腕組んで歩きますなかよし」とつづり、エレベーター内の鏡越しセルフィーを投稿。楽を中心に3人仲良く並んで腕を組む姿を公開している。
◆鈴木夢の投稿に反響
この投稿には「仲良しすぎる」「ほっこりする」「理想のきょうだい」「ずっと変わらない関係が素敵」「見ていて癒やされる」「こんな兄妹いいな」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】