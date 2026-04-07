ファインモールド、プラモデル「1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型」、「1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]」を5月に再販決定
ファインモールドは、プラモデル「1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型」と「1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]」の再生産分を5月に発売する。
1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型（再生産）
5月 発売予定
価格：4,180円
本商品はリアルなタッチの可憐な乙女とハイレベルな考証による装備品とを組み合わせた1/35スケールのプラスチック製組立フィギュアモデルシリーズ第9弾。
帝国陸軍の軽装甲車乗員の装備を身に纏うキャラクター「逸花（いつか）」と九四式軽装甲車（後期改修型）とのセットとなっており、逸花は戦車ツナギの通称がある第二種作業衣袴（いこ）、折り畳み式の防塵眼鏡（ぼうじんがんきょう＝ゴーグル）を着用し、乾パンを摘まみつつ乾パンの木箱に腰掛けリラックスした姿にてモデル化されている。
【再生産のご案内】- (有)ファインモールド製品情報 (@finemolds_news) April 6, 2026
1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか)
w/九四式軽装甲車 後期改修型https://t.co/V7XbkWOyFw
戦車ツナギの女の子と九四式軽装甲車とのセット
軍装は細部まで再現
ただ可愛いだけではありません!
2026年5月出荷予定
ぜひ4月18日頃までにご予約を!
※静岡ホビーショー受注品ではありません pic.twitter.com/FfugUKBb9A
1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]（再生産）
5月 発売予定
価格：3,300円
本商品は「九四式軽装甲車 [TK]」を1/35スケールプラモデル化したもの。完成時の全長約90mmで、履帯はプラ製、たるみをリアルに再現可能な接着組立式となっている。
排気管カバーなどは細部を精密に再現するエッチング製となっている。
【再生産のご案内】- (有)ファインモールド製品情報 (@finemolds_news) April 6, 2026
日本陸軍の｢豆戦車｣久し振りに再生産!
1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]https://t.co/DtuFpWHjkQ
輸送/連絡/偵察等に活躍した2人乗りの極めてコンパクトな車両です!
2026年5月出荷予定
確実にGETするためにも4月18日頃までにご予約を!
※静岡ホビーショー受注品ではありません pic.twitter.com/5mjdLCRlLN
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