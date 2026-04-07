【1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型（再生産）】 5月 発売予定 価格：4,180円 【1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]（再生産）】 5月 発売予定 価格：3,300円

ファインモールドは、プラモデル「1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型」と「1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]」の再生産分を5月に発売する。

1/35歴装ヲトメ 逸花(いつか) w/九四式軽装甲車 後期改修型（再生産）

5月 発売予定

価格：4,180円

本商品はリアルなタッチの可憐な乙女とハイレベルな考証による装備品とを組み合わせた1/35スケールのプラスチック製組立フィギュアモデルシリーズ第9弾。

帝国陸軍の軽装甲車乗員の装備を身に纏うキャラクター「逸花（いつか）」と九四式軽装甲車（後期改修型）とのセットとなっており、逸花は戦車ツナギの通称がある第二種作業衣袴（いこ）、折り畳み式の防塵眼鏡（ぼうじんがんきょう＝ゴーグル）を着用し、乾パンを摘まみつつ乾パンの木箱に腰掛けリラックスした姿にてモデル化されている。

1/35帝国陸軍九四式軽装甲車[TK]（再生産）

5月 発売予定

価格：3,300円

本商品は「九四式軽装甲車 [TK]」を1/35スケールプラモデル化したもの。完成時の全長約90mmで、履帯はプラ製、たるみをリアルに再現可能な接着組立式となっている。

排気管カバーなどは細部を精密に再現するエッチング製となっている。

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