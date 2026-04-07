【漢字クイズ】「美女木」はなんて読む？埼玉県の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「美女木」はなんて読む？

「美女木」という漢字を見たことはありますか？ 埼玉県にある地名で、答えは4文字です。 いったい、「美女木」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「びじょぎ」でした。 埼玉県戸田市に位置している美女木。 そんな戸田市は、埼玉県南部にあり、荒川をはさんで東京都に接する市です。 市の平均年齢は約42歳で、埼玉県内で“最も平均年齢が若い街”として知られています。 また、地域子育て応援タウンとして認定制度当初（2007年）から選ばれるなど、暮らしやすい街としても子育て世帯から注目を集めているのだとか。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『戸田市』

ライター Ray WEB編集部