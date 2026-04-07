「知らないことがある自分」が許せなかった…モデル・エリーローズが手放しはじめた「ちゃんとしている私」

モデル・エリーローズさんが日々の生活で感じたことや、さまざまな気づきを綴るFRaU web連載。今回のテーマはエリーさんの中に無意識のうちに根付いていた「べきだ」という言葉について。

前編【セラピーで気づいた、自分を縛るある言葉…その原因は幼少期？モデル・エリーローズが明かす】では、「べきだ」と考えてしまう思考の背景を幼少期の記憶とともに振り返り、日本とアメリカ、それぞれのセラピーを通して、自分を縛っていた思い込みに向き合っていく過程をお伝えしました。思考のクセを丁寧に言語化し理解していく日本のセラピーと、今の自分をそのまま受け入れるアメリカのセラピー。そうした違いに触れる中で、日本語で話すときと英語で話すときで、思考の仕方そのものも変わるのだと実感したエリーさん。

後編では、「べきだ」がどんな場面で自分や他人を縛っていたのか、その向き合い方の変化をたどっていきます。

「べきだ」に追い詰められる

日本の文化には、私は本当に誇りを持っている。礼儀、気配り、時間を守ること、相手を思いやること。それらは決して窮屈なものだけではなく、人と人との間に信頼を築くための、とても美しい土台だと思う。自分のDJイベントに海外からアーティストを招くと、多くの人が日本のホスピタリティや細やかな心配りに感動してくれる。

楽屋に用意された小さな気遣い。

時間通りに進む現場。

スタッフの丁寧な対応。

「日本は本当に特別だね」と言われるたびに、この国で育ったことを誇りに思う。日本は暗黙のルールやマナーが多く、基準が共有されていることも、その美しい土台のひとつだと思う。だからこそ生まれる「べきだ」という感覚を、否定したいわけではない。その中には、人を大切にするための知恵や、社会を円滑に回すための優しさも含まれているから。

ただ、いつの間にかそれが“自分を追い詰める道具”に変わってしまっていたことに、やっと気づいた。「べきだ」が強くなりすぎたとき、私の体はちゃんとサインを出していた。眠れなくなる。頭がぼんやりする。考えがまとまらない。いわゆるブレインフォグという、頭に霧がかかったような状態で、パソコンの画面を見ていても、文字が頭に入ってこない。それでも以前の私は、「そんな自分じゃダメだ」と、さらに自分を追い立てていた。今思えば、それはアクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなものだった。

進まなきゃと思っているのに、進めない。進めない自分を責めるから、さらに動けなくなる。そのループを何度も繰り返して、やっとわかったことがある。それは、「頑張ること」と「無理をすること」は違う、ということだった。

「知らないことがある自分」が許せなかった

私はモデルやスキンケアブランドのプロデュース以外に、DJという仕事もしている。DJという仕事は、外から見ると華やかに見えるかもしれない。でも実際は、孤独な時間の積み重ねでもある。

そもそもDJは、本番まで一人で黙々と準備する時間が多い。クラブイベントは金曜日や土曜日の深夜帯が多く、場所によってプレイする内容が変わるので、それぞれに合わせて選曲を考える。クラブだけでなく音楽フェスなどもあり、ファッションパーティーなどでプレイする場合は、ブランドの世界観や空間の雰囲気に合わせて選曲することもある。

1回の出演は「セット」と呼ばれている。私の場合、2〜3時間のセットが多く、1時間で大体20曲前後をかける。曲は完全にその場で決めるわけではなく、事前にある程度方向性を考えて準備しておくことがほとんどだ。パソコンに入れたDJソフトの中で曲を整理し、すぐに選べるようにしておく。曲同士の相性も確認し、つないだときに音のバランスが崩れないか、流れとして気持ちよく続くかも念入りにチェックする。

何時間も部屋にこもって曲を探し、たくさんの音の中から、ほんの数曲を選び抜く。正解はないし、誰かに褒められる保証もない。そんな中で、「もっと掘るべき」「もっと知っているべき」という思考は強くなる。昔の私は、「知らないことがある自分」を許せなかった。知らないアーティストの名前を聞くだけで、心がざわついた。

でも今は、少しだけ思える。知らないことがあるということは、まだ出会っていない音があるということ。それは欠けているのではなく、余白があるということなんじゃないか、と。完璧じゃないことは、未完成なことじゃなくて、まだ伸びしろがあるということ。そう思える日が、少しずつ増えてきた。

「べきだ」を他人にも求めていた

「べきだ」は、自分に向けられるだけの言葉ではない。以前の私は、仕事で誰かに何かを頼むときも、無意識のうちに「できて当然」という前提を持っていた。

スタッフにお願いした資料が、自分の思っていた形と違ったとき。

想定外の展開になって、クライアントを少し困らせてしまったとき。

トラブルが起きて、うまく対応できず戸惑っている仲間を見たとき。

自分に「こうあるべき」と厳しくしていた分、つい他の人にも同じ基準を当てはめてしまっていた。ミスをすることは経験が増えていく途中で、誰もが通る道だ。そう気づいてからは、対応の仕方が変わっていった。もしかしたら、「べきだ」を手放すことは、自分を楽にするだけじゃなくて、周りの人と一緒に成長できる空気を作ることにもつながるのかもしれない。

今の私は、「べきだ」が出てきたとき、少しだけ立ち止まるようにしている。

「これ、本当に今の私に必要？」

「これをやったら、私は元気になる？ それとも消耗する？」

すぐに答えが出ないことも多い。でも問いを挟むだけで、「反射的に頑張る」ことは少なくなった。体が固くなっているときは、一旦手を止める。散歩に出たり、お風呂にゆっくり浸かったり、ただぼんやり空を見たりする。以前なら「そんな時間があったら何かやるべき」と思っていたことも、今は「休むことも必要なプロセス」だと思えるようになった。

不思議なことに、そうやって力を抜いたほうが、結果的に仕事の質も上がることが増えた。焦りながらやるよりも、落ち着いてやるほうが早い。自分を追い詰めるよりも、余白を作ったほうが続けられる。それは頭で理解したというより、体で覚えた感覚に近い。

それでも、「べきだ」が完全に消えたわけではない。今でもふとした瞬間に顔を出す。

SNSを開いて、誰かの活躍を見たとき。

締め切りが近づいているのに、体が重くて動けないとき。

「もっとできるはずなのに」と思ってしまう夜。

そのたびに、昔の私ならすぐに自分を叱っていた。

「甘えてる」

「努力が足りない」

「やる気がないのは言い訳」

でも今は、少しだけその声との距離が取れるようになった。「また“べきだ”が出てきたな」と、心の中でつぶやけるようになっただけでも、大きな変化だった。以前は、その声が自分そのものだった。今は、それを“ひとつの思考パターン”として眺められる瞬間がある。それは、嵐の中にいる状態から、少しだけ高い場所に移動して、「あ、今すごい風が吹いてるな」と気づけるような感覚に似ている。

「未完成な自分」を許したい

プライベートでも、小さな変化がある。以前の私は、休む日でさえ「ちゃんと休むべき」と思っていた。

しっかり睡眠をとるべき。

有意義に過ごすべき。

リラックスする努力をするべき。

今思うと、それはもう休みじゃなかった。

セラピーを受けて、自分の思考のクセを理解した今、何もしない時間をそのまま許せる日が増えた。窓の外の空をぼんやり眺めたり、猫が丸くなって眠っている姿をただ見ていたり、お風呂の中で考え事もせずに湯気に包まれる感覚に集中できるようになってきた。そんな時間の中で、ようやく体の奥のほうがゆるんでいくのを感じる。昔の私なら、その時間に罪悪感を覚えていたと思う。「もっとできることがあるのに」と。でも今は、「今はこれが必要なんだ」と思える瞬間がある。それは大きな決意というより、小さな自己許可の積み重ねに近い。

言語の話に戻ると、英語で話しているときの私は、少しだけ“未完成な自分”を許しやすい気がする。完璧な文章を組み立てなくてもいい。言葉に詰まっても、「ちょっと待って」と言えばいい。

日本語だと、「ちゃんと話さなきゃ」と思う場面でも、英語だと「伝わればいいや」と思える。同じ人間なのに、言葉や文化の違いで自分の考え方まで変わる。その差は小さいようで、心の緊張には大きな違いを生む。完璧じゃなくてもコミュニケーションは成立する。ちゃんとしていなくても、人は離れていかない。そんな体験が積み重なるうちに、「ちゃんとしていない自分＝価値が下がる」という思い込みが、少しずつほどけていった。

「べきだ」に従って積み上げてきたものは、たくさんある。そのおかげで出会えた景色も、立てたステージも、確かにある。でもこれからは、「べきだ」だけじゃなくて、心が動くかどうか。体がちゃんとついてきているかどうか。その選択をしたあと、自分を好きでいられるかどうか。そんな感覚も、少しずつ信じてみたいと思っている。

頑張ることをやめるわけじゃない。ただ、自分を置き去りにしたまま走ることは、もうやめたい。「どうするべきか」ではなく、「私はどうしたいか」。その問いを持ちながら進んでいけたら、これからの時間は、もう少しやわらかいものになる気がしている。

急がなくてもいい。

完璧じゃなくてもいい。

そう自分に言ってあげられる日が増えたことが、今の私にとって、何より大きな変化であり、成長なのかもしれない。

【前編】セラピーで気づいた、自分を縛るある言葉…その原因は幼少期？モデル・エリーローズが明かす