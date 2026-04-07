慣れ親しんだクルマを手放したくない

今のまま乗り続けるか、それとも買い替えるか。これは多くの自動車オーナーが経験するジレンマだ。1つの解決策は、自動車業界の古い格言「2年目で買い、4年目で売る」……つまり、クルマは2年目で最も急激に価値が下がるという理屈に従うことだ。

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新車時よりはるかに安いが、まだ新しさがあり、メーカー保証も残っている。賢い買い方と言えるだろう。2年後、まだまだ最新モデルのように見え、走行距離もおそらく6万5000km程度にとどまり、価値の下落は緩やかになっている。賢い売り方と言えるだろう。



UK編集部の記者は最近、2019年式のミニ（画像）に徹底的な洗車を施した。 AUTOCAR

問題は、このように定期的にクルマを買い替えることで、2年ごとの試乗とクルマ探し、そして新たなローン契約の繰り返しに縛られてしまうことだ。それだけでなく、クルマの購入費用や維持費も以前より高くなっている。経済情勢に対する懸念も加味すると、慣れ親しんだ手頃なクルマに乗り続けることこそが、魅力的な選択肢に見えてくる。

4年前の2022年4月、英国在住の筆者の妻は、ミニのディーラーで3年落ちのミニ・クーパー・スポーツ（AT車）を購入した。2019年式で、走行距離は1万2000km、価格は2万1895ポンド（約460万円）だった。

ブラックのボディカラーにJCWキット、パノラミックルーフ、シートヒーターを装備しており、妻とっては夢のクルマだった。現在、走行距離は6万3000kmに達し、その価値は約1万2500ポンド（約260万円）となっている。一方、同じモデルで3年落ち、走行距離1万2000kmの中古車は、いまだに約2万2000ポンド（約460万円）で取引されている。

新車のように蘇らせる方がお得？

妻は、自分のミニの価値が9500ポンド（約200万円）も下がったことをなかなか受け入れられずにいる。しかし、今後も価値が下がり続けるとしても、今すぐに買い替える気にはなれないようだ。いずれにせよ、彼女はミニの整備記録をきちんと残しているし、何よりこのクルマをかなり気に入っているのだ（自動車業界には「感情に流されず、冷静に判断せよ」という格言もある）。

とはいえ、ミニも年季が入り始めている。明るい光の下では、筆者が小傷を磨いて消そうとした箇所がはっきりとわかる。エンブレムやトランクのヒンジの周りには苔が生え、ルーフには樹液の跡が点在している。プラスチック製のフェンダートリムはグレーに色あせている。



施工前のミニ。汚れや傷、色あせた樹脂パーツが目立つ。

数年前、筆者はAUTOCAR UK編集部の取材で、洗車およびコーティング専門業者の仕事を見学したことがある。今回、パソコンでいろいろと探していると、英国エセックス州チェルムズフォードに拠点を置くニュー・アゲイン（New Again）という業者を見つけた。

「クルマの修復は、新車を手に入れる最も安価な方法だ」と宣伝文句には書かれていた。「当社はあなたのクルマに新たな命を吹き込み、見た目も乗り心地も新車のように蘇らせることができる。しかも、買い替えに伴う高額な費用はかからない」と。

さっそく、筆者は電話をかけてみた。

「クルマを買う際、支払額のかなりの部分はディーラーの利益になります」と、1987年に同社を設立したゲイリー・レイ氏は語る。

「見た目が少し古くなったというだけの理由でクルマを売るなら、お金を節約して、いろいろと改善してみてはどうでしょうか？ 自分がよく知り、信頼しているクルマです。買い替えるよりもアップサイクルする方が、地球環境にとっても良いのです」

費用は驚きの1500ポンド（約32万円）

同社が行う作業について、レイ氏は次のように説明した。

「ワックスやグリース、汚れを浮き上がらせる溶剤入りの温水で、高圧洗浄を行います。そしてホイールやグリルなど手の届きにくい部分の汚れを徹底的に除去し、クレイバーを使ってしつこい汚れを取り除いた後、機械研磨で色あせやスワールマーク（渦巻き状の磨き傷）を消し、輝きを取り戻します」



ニュー・アゲイン社のゲイリー・レイ氏（右） AUTOCAR

「最後に、ボディとホイールにセラミックコーティングを施します。誰でもクルマのクリーニングはできますが、セラミックコーティングこそが、研磨や塗装補修の成果を封じ込め、クルマの美観を保つものです。そうすれば、（筆者の）奥様もクルマを売りたがらなくなるでしょう」

レイ氏によれば、クリーニング、ボディとホイールの下処理、そしてセラミックコーティングの施工には数日かかるという。そして彼は衝撃的な事実を告げた。内装のクリーニングを含め、請求額は1500ポンド（約32万円）になるというのだ。

筆者はその場に座り込むほど驚いたが、妻はこう言った。これまで金をかけてきた、まだ十分に使えるクルマを下取りに出し、さらに9500ポンド（約200万円）を用意するのと比べれば、試してみる価値はある……と。筆者はニュー・アゲイン社に依頼し、数週間後にミニを預けた。

3日後、レイ氏から引き取りの準備ができたと電話があった。これまでは筆者がしっかり掃除機をかけ、洗車し、磨き上げれば十分だと思っていたが、戻ってきたミニを見て驚いた。従来の洗車サービスとはまるで比べ物にならない。工場出荷時でさえ、これほど綺麗だったとは思えない。妻は大喜びだった。

2030年、ミニの走行距離が12万kmに達し、買い替え費用がほぼ倍になった時、彼女はどんな気持ちになるだろうか？ そのまま乗り続けるか、それとも買い替えるか。

コーティングの効果を高めるために

セラミックコーティングは、ボディに硬く透明な被膜を形成し、天候、洗車による摩耗、化学物質、環境汚染物質から塗装面を保護するという役割がある。

今回、ニュー・アゲイン社では、オートスマート社の業者専用製品『マトリックス・ブラック』を使用した。最大8年間、光沢、輪郭の鮮明さ、撥水性、防汚性を発揮するとされている。実際には、もっと長く持続するだろう。しかし、すべてのコーティングに言えることだが、適切な下地処理が鍵であり、その工程は安くはない。



洗車とコーティング完了後のミニ。新車時よりも綺麗になったかも。 AUTOCAR

あるいは、自分で施工できるコーティングもあり、価格は10ポンド（約2000円）から120ポンド（約2万5000円）までと幅広い。さまざまな商品が販売されているが、保護効果が1年しか保証されないものもあり、やはり結果を最大限に高めるためには、いずれも徹底的な下地処理が必要となる。