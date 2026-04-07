『今日好き』小林ゆあ＆岩間夕陽、ファッションイベントで新シーズンアピール「前回よりもガツガツ」「自分の素を出して頑張った」
オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演している小林ゆあと岩間夕陽が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】かわいい！ランウェイで笑顔を振りまいた小林ゆあ＆岩間夕陽
2人は6日からスターとした「クライストチャーチ編」に出演している。腕を組んでランウェイを歩いた2人。トップではほっぺハートで笑顔を振りまいた。
ランウェイ後には、MCの朝日奈央とぺこぱからの質問にも応えた。新シーズンへの出演にあたって、「卒業編2026」にも出演していた小林は「前回よりもガツガツいったゆあの成長をみてくれたらうれしい」とコメント。岩間は「新しい出会いから始まる恋はすごい魅力だと思いますし、『チュンチョン編』より自分の素を出して頑張ってきたので、そこにも注目してください」とアピールした。
【写真】かわいい！ランウェイで笑顔を振りまいた小林ゆあ＆岩間夕陽
2人は6日からスターとした「クライストチャーチ編」に出演している。腕を組んでランウェイを歩いた2人。トップではほっぺハートで笑顔を振りまいた。