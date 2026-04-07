女優池上季実子（67）が7日、インスタグラムを更新し、女優で声優の本多真弓と組むユニット「季真〆組」の旗揚げ公演「好きなだけじゃダメですか？」について、初日から一部休演すると発表した。同公演のサイトでも発表された。

公演は10日に東京・下北沢のシアター711で開幕し、19日までの予定だった。今回、初日10日から15日までを「制作上の都合により」休演とし、16日からの公演を「演出を一部変更したリーディング公演にて実施する」と伝えた。

発表文書は、本多との連名で「制作上の都合により、4／15まで公演を休演させていただくこととなりました。それに伴い、4／16（木）からの公演を、演出を一部変更したリーディング公演にて実施いたします」と報告。

「本公演を楽しみにしてくださっていた皆様、ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「チケットの払い戻し方法および詳細について関係各所と調整中でございます。詳細が決まり次第、改めて公式サイトおよび公式X（旧Twitter）にてご案内いたします」とした。

池上は書面をアップし、開幕3日前に日程半分以上の公演が休演になったことを謝罪とともに伝え、インスタグラムにも「中止、そして、延期…真に残念な御知らせです」と題して投稿。「公演を楽しみにチケット購入して下さった方、チケット予約して下さった方、公演を、応援、そして、気に掛けて下さってた方、真に申し訳け御座いません」とつづった。