俳優の村田雄浩（66）が7日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優の村田映里佳（46）との2ショット写真を披露した。

村田は「個人事務所になってから うちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…」と書き出し、仕事終わりに立ち寄ったというコーヒー店での2ショット写真を公開した。

そして「最近うちの奥さんがサザコーヒーが好きで それに引っ張られて私もファンになりまして…いろんな店舗を回りたいと思ってます〜」と告白。「ちなみに大洗店限定だと思ってた『マリー様のモンブランケーキ』が 品川店にもあるみたいで…残念たのめばよかった〜」と後悔も。

「他の店舗でも頼めるのかな…でも 次に品川駅に行くのが楽しみ」と続け、「そして この日撮影した映画の情報解禁は まだ先になりそうです 公開など決まりましたら 改めてお知らせしますね〜」とつづった。

この投稿に親交のある俳優・高橋光臣が「村田さん…スイーツ俳優仲間ですね」と反応。他にフォロワーからは「奥さま素敵ですね！！」「たけさんとえりかさん、最高です〜」「モンブラン気になります」「モンブラン美味しそう」などの声が集まった。

村田は2006年に20歳年下の女優・村田映里佳（旧名中江里香）と結婚。09年9月に長女が誕生した。