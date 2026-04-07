生田斗真、自身に似ていると思うSTARTOジュニア明かす「呼び方がオタク」「本人公認」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/04/07】俳優の生田斗真が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身に似ていると思うアイドルを明かし、話題を呼んでいる。
【写真】41歳人気俳優が似ていると思うSTARTOジュニア
生田は、「川崎プロってやっぱり俺に似てるよね」と投稿。アイドルとしてのプロ意識が高いことから「川崎プロ」と呼ばれているジュニアの川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めるミュージカル「町田くんの世界」のビジュアル写真を添えて、自身と川崎の顔が似ていると見解をつづった。
川崎は、現在配信中のNetflixシリーズ「九条の大罪」で生田が演じる鞍馬蔵人の青年期を演じている。
この投稿にファンからは「呼び方がオタク」「本人公認で嬉しい」「前から似てると思ってた！」「兄弟役もできそう」「皇輝くん喜んでそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳人気俳優が似ていると思うSTARTOジュニア
◆生田斗真、自身に似ていると思うSTARTOジュニア
生田は、「川崎プロってやっぱり俺に似てるよね」と投稿。アイドルとしてのプロ意識が高いことから「川崎プロ」と呼ばれているジュニアの川崎皇輝（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務めるミュージカル「町田くんの世界」のビジュアル写真を添えて、自身と川崎の顔が似ていると見解をつづった。
川崎は、現在配信中のNetflixシリーズ「九条の大罪」で生田が演じる鞍馬蔵人の青年期を演じている。
◆生田斗真の投稿に反響
この投稿にファンからは「呼び方がオタク」「本人公認で嬉しい」「前から似てると思ってた！」「兄弟役もできそう」「皇輝くん喜んでそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
川?プロってやっぱり俺に似てるよね。 pic.twitter.com/1u2PEnrGRI— 生田斗真 TOMA IKUTA (@TOMA_IKUTA10) April 7, 2026
【Not Sponsored 記事】